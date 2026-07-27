तेजप्रताप यादव को अरेस्ट पहले किया बाद में FIR , JJD सुप्रीमो की वकील बोलीं- उनको सीने में दर्द है

जेल में बंद तेजप्रताप यादव की वकील निशा सिंह ने दावा किया है कि तेजप्रताप को पुलिस ने पहले अरेस्ट किया और FIR बाद में आई। वकील ने बताया है कि जेजेडी सुप्रीमो के बेल के लिए याचिका दायर की जा रही है। उन्होंने तेजप्रताप के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी है।

राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अभी तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। इस बीच अब जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेजप्रताप यादव की वकील ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर बड़ा दावा किया है। वकील निशा सिंह ने कहा है कि तेजप्रताप यादव को पुलिस ने जल्दबाजी में पहले गिरफ्तार कर लिया और FIR बाद में आई। वकील ने कहा कि तेजप्रताप यादव को बेल दिलाने के लिए जल्दी ही अर्जी कोर्ट में दायर की जाएगी। जेजेडी सुप्रीमो की वकील ने यह भी बताया है कि तेजप्रताप यादव को सीने में दर्द है और उन्हें बीपी की भी समस्या है।

निशा सिंह ने कहा, ‘हम तेजप्रताप यादव के लिए बेल फाइल कर रहे हैं। उनपर कई सारी धाराएं बेवजह लगा दी गई हैं। लेकिन इसमें हत्या के प्रयास के तहत लगाई गई धारा सबसे गंभीर है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब FIR रिपोर्ट की गई थी तब इंज्यूरी रिपोर्ट भी नहीं आई थी। दूसरी अहम बात यह है कि तेजप्रताप यादव को पहले अरेस्ट किया गया है। सिटी सेंटर मॉल से करीब 7.15 या 20 मिनट पर इन्हें अरेस्ट किया गया और उसके बाद 12.50 या 55 मिनट पर गांधी मैदान से एफआईआर आता है। एफआईआर उस समय रात के वक्त आननफानन में लाई गई थी और अरेस्टिंग पहले ही हो जाती है। इस तरह कुल मिलाकर यह कानून की बिल्कुल अनदेखी है।’

वकील निशा सिंह ने जेल में बंद तेजप्रताप यादव की सेहत पर भी अपडेट दी है। निशा सिंह ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनको बीपी और शुगर की समस्या है। सुनने में यह भी आया है कि उनको शायद सीने में भी दर्द हो रहा है। हमलोगों ने अर्जी लगाई और हम भी यही चाहते हैं कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट और ऑबर्जवेशन में रखा जाए।

बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव को नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर छात्र संगठनों द्वारा बुलाए गए बिहार बंद को लागू कराने की कोशिश के आरोप में शनिवार की रात में जेल भेज दिया गया था। तेजप्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने बताया था कि जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख को एक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद शहर के बाहरी इलाके स्थित बेउर केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है।