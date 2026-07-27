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तेजप्रताप यादव को अरेस्ट पहले किया बाद में FIR , JJD सुप्रीमो की वकील बोलीं- उनको सीने में दर्द है

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जेल में बंद तेजप्रताप यादव की वकील निशा सिंह ने दावा किया है कि तेजप्रताप को पुलिस ने पहले अरेस्ट किया और FIR बाद में आई। वकील ने बताया है कि जेजेडी सुप्रीमो के बेल के लिए याचिका दायर की जा रही है। उन्होंने तेजप्रताप के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी है। 

Tej Pratap yadav news
जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेजप्रताप यादव (फाइल फोटो)

राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अभी तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। इस बीच अब जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेजप्रताप यादव की वकील ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर बड़ा दावा किया है। वकील निशा सिंह ने कहा है कि तेजप्रताप यादव को पुलिस ने जल्दबाजी में पहले गिरफ्तार कर लिया और FIR बाद में आई। वकील ने कहा कि तेजप्रताप यादव को बेल दिलाने के लिए जल्दी ही अर्जी कोर्ट में दायर की जाएगी। जेजेडी सुप्रीमो की वकील ने यह भी बताया है कि तेजप्रताप यादव को सीने में दर्द है और उन्हें बीपी की भी समस्या है।

निशा सिंह ने कहा, ‘हम तेजप्रताप यादव के लिए बेल फाइल कर रहे हैं। उनपर कई सारी धाराएं बेवजह लगा दी गई हैं। लेकिन इसमें हत्या के प्रयास के तहत लगाई गई धारा सबसे गंभीर है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब FIR रिपोर्ट की गई थी तब इंज्यूरी रिपोर्ट भी नहीं आई थी। दूसरी अहम बात यह है कि तेजप्रताप यादव को पहले अरेस्ट किया गया है। सिटी सेंटर मॉल से करीब 7.15 या 20 मिनट पर इन्हें अरेस्ट किया गया और उसके बाद 12.50 या 55 मिनट पर गांधी मैदान से एफआईआर आता है। एफआईआर उस समय रात के वक्त आननफानन में लाई गई थी और अरेस्टिंग पहले ही हो जाती है। इस तरह कुल मिलाकर यह कानून की बिल्कुल अनदेखी है।’

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वकील निशा सिंह ने जेल में बंद तेजप्रताप यादव की सेहत पर भी अपडेट दी है। निशा सिंह ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनको बीपी और शुगर की समस्या है। सुनने में यह भी आया है कि उनको शायद सीने में भी दर्द हो रहा है। हमलोगों ने अर्जी लगाई और हम भी यही चाहते हैं कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट और ऑबर्जवेशन में रखा जाए।

बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव को नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर छात्र संगठनों द्वारा बुलाए गए बिहार बंद को लागू कराने की कोशिश के आरोप में शनिवार की रात में जेल भेज दिया गया था। तेजप्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने बताया था कि जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख को एक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद शहर के बाहरी इलाके स्थित बेउर केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है।

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तेजप्रताप यादव की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें जेल के अस्पताल में रखा गया है। तेजप्रताप यादव जेल में खाना खाने को तैयार नहीं थे। जेल प्रशासन ने उन्हें काफी समझाया था कि खाना नहीं खाने से उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है इसके बाद ही उन्होंने रोटी-चावल और थोड़ी सी सब्जी खाई थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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