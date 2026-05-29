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आरा छपरा बलिया हिला देंगे तेज प्रताप यादव, भोजपुरी बवाल से भौकाल मचाने जा रहे लालू के लाल

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जेजेडी चीफ एवं बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जल्द ही टीवी शो में नजर आने वाले हैं। भोजपुरी बवाल नाम के रियलिटी शो में तेज प्रताप, पवन सिंह और निरहुआ जैसे सितारों के साथ दर्शकों का मनोरंजन करते हुए दिखेंगे।

आरा छपरा बलिया हिला देंगे तेज प्रताप यादव, भोजपुरी बवाल से भौकाल मचाने जा रहे लालू के लाल

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राजनीति के साथ-साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। भोजपुरी बवाल नाम से एक नया रियलिटी शो शुरू होने जा रहा है। इसमें पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे जैसे मशहूर भोजपुरी स्टार हिस्सा लेंगे। अब इस लिस्ट में जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का भी नाम जुड़ गया है।

भोजपुरी बवाल रियलिटी शो का प्रसारण कलर्स चैनल और जियो हॉटस्टार पर होगा। जियो हॉटस्टार ने तेज प्रताप की भोजपुरी बवाल में एंट्री की पुष्टि कर दी है। इस शो के रिलीज की तारीख अभी नहीं आई है। मगर इतना तय है कि लालू के लाल अब टीवी पर भी भौकाल मचाते नजर आएंगे।

जियो हॉटस्टार ने हाल ही में भोजपुरी बवाल शो के टीजर-पोस्टर जारी किए हैं। इनमें पवन सिंह, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, आम्रपाली दुबे के साथ ही तेज प्रताप यादव का भी पोस्टर आया है। इसमें तेज प्रताप भोजपुरी बवाल की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

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क्या है भोजपुरी बवाल?

भोजपुरी बवाल एक तरह का रियलिटी शो है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह शो आम रियलिटी शो से थोड़ा अलग होगा। इसमें ना तो कोई प्रतिभागी एलिमिनेट होगा और ना ही किसी तरह का कॉम्पिटिशन होगा। इसमें सितारों की असल जिंदगी और उनके अनुभवों को दर्शकों के सामने रखा जाएगा। लोग अपने चहेते स्टार के बारे में और करीब से जान सकेंगे। रियलिटी शो है तो इसमें थोड़ा बहुत एडवेंचर और एंटरटेनमेंट का संगम देखने को जरूर मिलेगा।

रियलिटी शो में तेज प्रताप क्यों?

जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव का अपना अलग फैन बेस है। वह अक्सर अपने बेबाक अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं। कृष्ण भक्ति से लेकर राजनीति तक, उनके फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहते हैं। माना जा रहा है कि निर्माता ने इसी को ध्यान में रखते हुए भोजपुरी बवाल शो में उन्हें मौका दिया है। तेज प्रताप, भोजपुरी के बड़े सितारों के साथ इस शो में दर्शकों का मनोरंजन करते हुए नजर आने वाले हैं।

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पिछले साल अनुष्का यादव से उनके कथित प्रेम संबंध की बात सार्वजनिक होने पर पिता लाल यादव ने तेज प्रताप को घर और पार्टी (RJD) से निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने जेजेडी नाम से अलग पार्टी बनाई थी। हालांकि, बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं हाथ लगी।

तेज प्रताप की अपने भाई तेजस्वी यादव से भी अनबन हुई थी। उन्होंने तेजस्वी के करीबियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। हाल के कुछ महीनों में तेज प्रताप कई तरह की चुनौतियों से गुजरे हैं। अब भोजपुरी बवाल में तेज प्रताप यादव कितना भौकाल मचाते हैं, क्या वह आरा, छपरा, बलिया हिलाते हैं! यह देखने वाली बात होगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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