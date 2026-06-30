बांकीपुर उप-चुनाव के लिए पहले कैंडिडेट का ऐलान, तेज प्रताप यादव की जेजेडी से लड़ेंगी वीना मानवी

तेज प्रताप यादव ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जेजेडी के संभावित प्रत्याशी के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी के नाम की घोषणा की है।

Bankipur By-Election Tej Pratap JJD Candidate: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जनशक्ति जनता दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने जेजेडी से सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी के नाम की घोषणा संभावित प्रत्याशी के रूप में की है। इसके साथ ही बांकीपुर के लिए पहले कैंडिडेट का नाम सामने आ गया है। नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने वीणा मानवी को खुद पार्टी की सदस्यता दिलाई।

इसकी जानकारी देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि आज व्यवस्था एवं समृद्ध महिला विकास मंच की कमेटी के तत्वावधान में आदरणीया श्रीमती वीना मानवी जी ने जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी परिवार का हिस्सा बनने का निर्णय लिया।इस अवसर पर पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएँ दी गईं।

उन्होंने सोशल मीडियापबर कहा कि आगामी बांकीपुर विधानसभा (पटना) से जनशक्ति जनता दल की ओर से उन्हें संभावित प्रत्याशी के रूप में संगठनात्मक जिम्मेदारी प्रदान करने एवं विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व कराने का निर्णय लिया गया है।

तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि वीना मानवी जी अपने समर्पण, सेवा-भाव एवं जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के साथ क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनकर संगठन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। जनशक्ति जनता दल उनके उज्ज्वल राजनीतिक जीवन एवं सफल जनसेवा की मंगलकामना करता है।

बांकीपुर बिहार की हॉटसीट बन गई है। इस क्षेत्र से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कई बार विधायक रहे। उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर का दबदबा था। नितिन नवीन के राज्य सभा जाने से यह सीट खाली हुई जहां उपचुनाव होना है। जनसुराज ने इस सीट पर बीजेपी के मात देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगी दी है। प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर में गली-गली की खाक छान रहे हैं। चर्चा है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से खुद चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए के लिए बांकीपुर नाक की लड़ाई बन गई है। बांकीपुर की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है।