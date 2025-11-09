Hindustan Hindi News
JJD प्रत्याशी ने महागठबंधन का किया समर्थन तो भड़के तेजप्रताप यादव, पार्टी से निकाला; EC से भी एक अपील

संक्षेप: तेजप्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, ‘जनशक्ति जनता दल का अपना संविधान और नियम है। श्याम किशोर चौधरी ने पार्टी के नियमों और विचारधारा के विपरीत जाकर उनके द्वारा यह कदम उठाना पार्टी के केंद्रीय समिति द्वारा जांच के उपरांत उचित नहीं लगा।’

Sun, 9 Nov 2025 08:37 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव के बीच जनशक्ति जनता दल (JJD) सुप्रीमो तेजप्रताप यादव अपनी ही पार्टी के एक प्रत्याशी पर इस कदर भड़के कि उन्होंने पार्टी कैंडिडेट को ना सिर्फ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया बल्कि चुनाव आयोग से उनकी शिकायत भी कर दी है। दरअसल जेजेडी प्रत्याशी ने महागठबंधन का समर्थन किया जिसके बाद तेजप्रताप भड़क गए। तेजप्रताप यादव ने एक्स पर इस पूरे मामले की जानकारी दी है।

तेजप्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, 'बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में जनशक्ति जनता दल से श्याम किशोर चौधरी सुगौली (विधानसभा क्षेत्र संख्या-11) के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व श्याम किशोर चौधरी द्वारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय समिति द्वारा बिना किसी सूचना के इन्होंने पार्टी विचारों और नियमों के खिलाफ जाते हुए महागठबंधन का समर्थन प्राप्त कर चुनावी कार्यक्रम किया गया।

जो किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय नहीं था। जनशक्ति जनता दल का अपना संविधान और नियम है। श्याम किशोर चौधरी ने पार्टी के नियमों और विचारधारा के विपरीत जाकर उनके द्वारा यह कदम उठाना पार्टी के केंद्रीय समिति द्वारा जांच के उपरांत उचित नहीं लगा।

इसलिए हमने पत्र के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पटना(बिहार) को पार्टी विरोधी इस घटना की जानकारी देते हुए तत्काल प्रभाव से नामांकन रद्द करने हेतु अपील किया है। हम तत्काल प्रभाव से श्याम किशोर चौधरी को पार्टी के प्रत्याशी सहित सभी पदों से विमुक्त करते हैं। धन्यवाद!'

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
