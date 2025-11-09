JJD प्रत्याशी ने महागठबंधन का किया समर्थन तो भड़के तेजप्रताप यादव, पार्टी से निकाला; EC से भी एक अपील
संक्षेप: तेजप्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, ‘जनशक्ति जनता दल का अपना संविधान और नियम है। श्याम किशोर चौधरी ने पार्टी के नियमों और विचारधारा के विपरीत जाकर उनके द्वारा यह कदम उठाना पार्टी के केंद्रीय समिति द्वारा जांच के उपरांत उचित नहीं लगा।’
बिहार चुनाव के बीच जनशक्ति जनता दल (JJD) सुप्रीमो तेजप्रताप यादव अपनी ही पार्टी के एक प्रत्याशी पर इस कदर भड़के कि उन्होंने पार्टी कैंडिडेट को ना सिर्फ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया बल्कि चुनाव आयोग से उनकी शिकायत भी कर दी है। दरअसल जेजेडी प्रत्याशी ने महागठबंधन का समर्थन किया जिसके बाद तेजप्रताप भड़क गए। तेजप्रताप यादव ने एक्स पर इस पूरे मामले की जानकारी दी है।
तेजप्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, 'बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में जनशक्ति जनता दल से श्याम किशोर चौधरी सुगौली (विधानसभा क्षेत्र संख्या-11) के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व श्याम किशोर चौधरी द्वारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय समिति द्वारा बिना किसी सूचना के इन्होंने पार्टी विचारों और नियमों के खिलाफ जाते हुए महागठबंधन का समर्थन प्राप्त कर चुनावी कार्यक्रम किया गया।
जो किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय नहीं था। जनशक्ति जनता दल का अपना संविधान और नियम है। श्याम किशोर चौधरी ने पार्टी के नियमों और विचारधारा के विपरीत जाकर उनके द्वारा यह कदम उठाना पार्टी के केंद्रीय समिति द्वारा जांच के उपरांत उचित नहीं लगा।
इसलिए हमने पत्र के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पटना(बिहार) को पार्टी विरोधी इस घटना की जानकारी देते हुए तत्काल प्रभाव से नामांकन रद्द करने हेतु अपील किया है। हम तत्काल प्रभाव से श्याम किशोर चौधरी को पार्टी के प्रत्याशी सहित सभी पदों से विमुक्त करते हैं। धन्यवाद!'