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जेल में 15 घंटे ड्यूटी, कर्मियों को छुट्टी-आराम नहीं; तेज प्रताप यादव ने सम्राट सरकार से कर दी यह मांग

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि पटना के बेऊर जेल में कर्मियों से 15 घंटे की ड्यूटी करवाई जा रही है। उन्हें छुट्टियां और आराम नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सम्राट सरकार से इस पर ध्यान देने को कहा है।

Janshakti Janata Dal (JJD) chief Tej Pratap Yadav
जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (PTI File Photo)

बिहार के पूर्व मंत्री एवं जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि पटना के बेऊर जेल में कर्मचारियों को छुट्टी और पर्याप्त आराम नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि बेऊर जेल में तैनात पुलिस और सुरक्षाकर्मियों से 14-15 घंटे की ड्यूटी करवाई जा रही है। उन पर काम का दबाव डाला जा रहा है। जेजेडी अध्यक्ष ने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेकर उचित कदम उठाने की मांग की है।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शनिवार को जारी बयान में यह मु्द्दा उठाया। बता दें कि पिछले महीने नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन के दौरान पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेजा गया था। हालांकि, बाद में सरकार द्वारा केस वापस लेने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था।

तेज प्रताप ने कहा कि बेऊर जेल में तैनात पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी बिहार की सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रहरी हैं। जानकारी मिल रही है कि कई कर्मियों से लगातार 14–15 घंटे तक ड्यूटी कराई जा रही है और उन्हें पर्याप्त छुट्टी एवं आराम नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने बिहार सरकार से मांग की है कि जेल कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए। उनकी ड्यूटी का समय उचित रखा जाए। कर्मचारियों को नियमित अवकाश दिया जाए। साथ ही किसी भी कर्मी पर अनावश्यक काम का दबाव ना डाला जाए। तेज प्रताप ने कहा कि पुलिस कर्मी भी बिहार का गौरव हैं। उनकी सेवा का सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

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तेज प्रताप ने जेजेडी दफ्तर में मनाया स्वतंत्रता दिवस

तेज प्रताप यादव ने पटना के 42 हार्डिंग रोड स्थित जेजेडी कार्यालय में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया। जेजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने झंडारोहण किया।

पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर तंज

जेजेडी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर तंज कसा है। तेज प्रताप ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस है। सभी लोग आजाद हैं। प्रधानमंत्री ही बताएंगे कि कौन दिमागी रूप से नक्सल है और कौन पागल हैं। वह देश भर में घूम-घूमकर पता करेंगे कि कौन नक्सली और पागल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि भाजपा में ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हों।

बता दें कि दिल्ली के लाल किले पर स्वत्रंता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश से हथियारी नक्सल चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की ताक में हैं। उन्हें पहचानने की जरूरत है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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