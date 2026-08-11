मोतीलाल राय मोबाइल नंबर 9682359815 से फोन कर पैसे मांग रहा है, तेजप्रताप यादव ने अपने पूर्व पीए से किया आगाह

तेजप्रताप यादव ने अपने पूर्व पीए मोतीलाल राय को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें जेजेडी सुप्रीमो ने कहा है कि मोतीलाल राय अब पैसों की डिमांड कर रहा है। उन्होंने सभी को मोतीलाल राय से आगाह किया है।

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटेतेज प्रताप यादव ने कुछ दिनों पहले अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर चोरी का संगीन इल्जाम लगाया था। अब एक बार जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेजप्रताप यादव को लेकर कहा है कि वो अब पार्टी के लोगों से पैसे मांग रहा है। तेज प्रताप यादव ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि वो एक नंबर से फोन कर लोगों से पैसों की डिमांड कर रहा है। तेजप्रताप यादव ने मोतीलाल राय का नंबर भी शेयर किया है। बता दें कि तेजप्रताप यादव ने चोरी की घटना की लेकर पटना के सचिवालय थाने में मोतीलाल राय के खिलाफ एक केस भी दर्ज कराया था।

अब तेजप्रताप ने एक्स पर मोतीलाल राय से जुड़ा एक पोस्ट किया है। तेजप्रताप यादव ने लिखा, 'महत्वपूर्ण सूचना…जनशक्ति जनता दल से निष्कासित महासचिव एवं पूर्व निजी सहायक रहे मोतीलाल राय के संबंध में पार्टी के पदाधिकारियों एवं आम जनता को सूचित किया है कि मुझसे जुड़े लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पार्टी से प्राप्त जानकारी एवं पूर्व शिकायतों के अनुसार, मोतीलाल राय लगभग ₹20 लाख की राशि एवं कई महत्वपूर्व कागजात एवं कई मोबाइल फोन लेकर फरार है। उसके एवं उसके परिवार के खर्च का प्रबंध इसी राशि से किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, सचिवालय थाना में मोतीलाल राय के विरुद्ध चोरी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज है। इसके बावजूद उसके द्वारा पुनः सक्रिय होकर पार्टी के पदाधिकारियों एवं मुझसे जुड़े लोगों को अलग-अलग नए मोबाइल नंबरों से फोन कर पैसे एवं सामान की मांग की जा रही है। वर्तमान में वह मोबाइल नंबर 9682359815 से भी लोगों को फोन कर रहा है तथा लगातार नए-नए नंबरों का प्रयोग कर रहा है। इसके अलावा, पार्टी के सदस्य फराज अहमद जी, जो एक स्कूटी कंपनी के मालिक हैं,उनसे भी मोतीलाल राय द्वारा स्कूटी की मांग किए जाने की जानकारी फराज जी से मिली है। अतः सभी पार्टी पदाधिकारियों एवं पार्टी से जुड़े लोगों से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के फोन पर विश्वास न करें, कोई पैसा या सामान न दें और किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें।'