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मोतीलाल राय मोबाइल नंबर 9682359815 से फोन कर पैसे मांग रहा है, तेजप्रताप यादव ने अपने पूर्व पीए से किया आगाह

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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तेजप्रताप यादव ने अपने पूर्व पीए मोतीलाल राय को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें जेजेडी सुप्रीमो ने कहा है कि मोतीलाल राय अब पैसों की डिमांड कर रहा है। उन्होंने सभी को मोतीलाल राय से आगाह किया है। 

Tej pratap yadav
तेज प्रताप यादव ने अपने पूर्व पीए पर एक बार फिर इल्जाम लगाए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटेतेज प्रताप यादव ने कुछ दिनों पहले अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर चोरी का संगीन इल्जाम लगाया था। अब एक बार जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेजप्रताप यादव को लेकर कहा है कि वो अब पार्टी के लोगों से पैसे मांग रहा है। तेज प्रताप यादव ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि वो एक नंबर से फोन कर लोगों से पैसों की डिमांड कर रहा है। तेजप्रताप यादव ने मोतीलाल राय का नंबर भी शेयर किया है। बता दें कि तेजप्रताप यादव ने चोरी की घटना की लेकर पटना के सचिवालय थाने में मोतीलाल राय के खिलाफ एक केस भी दर्ज कराया था।

अब तेजप्रताप ने एक्स पर मोतीलाल राय से जुड़ा एक पोस्ट किया है। तेजप्रताप यादव ने लिखा, 'महत्वपूर्ण सूचना…जनशक्ति जनता दल से निष्कासित महासचिव एवं पूर्व निजी सहायक रहे मोतीलाल राय के संबंध में पार्टी के पदाधिकारियों एवं आम जनता को सूचित किया है कि मुझसे जुड़े लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पार्टी से प्राप्त जानकारी एवं पूर्व शिकायतों के अनुसार, मोतीलाल राय लगभग ₹20 लाख की राशि एवं कई महत्वपूर्व कागजात एवं कई मोबाइल फोन लेकर फरार है। उसके एवं उसके परिवार के खर्च का प्रबंध इसी राशि से किया जा रहा है।

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इसके अतिरिक्त, सचिवालय थाना में मोतीलाल राय के विरुद्ध चोरी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज है। इसके बावजूद उसके द्वारा पुनः सक्रिय होकर पार्टी के पदाधिकारियों एवं मुझसे जुड़े लोगों को अलग-अलग नए मोबाइल नंबरों से फोन कर पैसे एवं सामान की मांग की जा रही है। वर्तमान में वह मोबाइल नंबर 9682359815 से भी लोगों को फोन कर रहा है तथा लगातार नए-नए नंबरों का प्रयोग कर रहा है। इसके अलावा, पार्टी के सदस्य फराज अहमद जी, जो एक स्कूटी कंपनी के मालिक हैं,उनसे भी मोतीलाल राय द्वारा स्कूटी की मांग किए जाने की जानकारी फराज जी से मिली है। अतः सभी पार्टी पदाधिकारियों एवं पार्टी से जुड़े लोगों से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के फोन पर विश्वास न करें, कोई पैसा या सामान न दें और किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें।'

तेजप्रताप ने लगाया था चोरी का इल्जाम

आपको बता दें कि इसी साल जून के महीने में तेजप्रताप यादव ने मोतीलाल राय पर आरोप लगाया था कि वो पार्टी फंड के 20 लाख रुपये, 4 आईफोन, 17प्रो मैक्स, आईपैड, मैकबुक और जेवर वगैरह लेक फरार हो गए थे। तेजप्रताप ने कहा था कि यह चोरी उनके आवास से हुई थी। थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने तेजप्रताप के घर आकर इसकी पड़ताल भी की थी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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