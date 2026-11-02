अपनी लोकप्रियता से डर रहे तेज प्रताप यादव? लालू के लाल ने सरकार से की सुरक्षा बढ़ाने की मांग

तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें लोग घेर लेते हैं। इससे अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है।

सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तेज प्रताप यादव ने कहा है कि रियलिटी शो राइज एंड फॉल 2 में काम करके लौटने के बाद से उनकी लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई है। वह जहाँ भी जाते हैं, वहाँ बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने और मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। कई बार भारी भीड़ चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ किसी अप्रिय घटना की आशंका भी बनी रहती है।

एक बॉडीगार्ड पर्याप्त नहीं मानते उन्होंने कहा है कि अत्यंत चिंताजनक विषय है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उन्हें केवल एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया गया है। जिस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर भारी भीड़ चारों तरफ से घेर लेती है, उससे न केवल सुरक्षा को खतरा है, बल्कि उनके साथ तैनात एकमात्र सुरक्षाकर्मी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में आशंका है कि भीड़ सुरक्षाकर्मी को भी घेर सकती है, उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है अथवा उसका सरकारी हथियार छीनने जैसी गंभीर घटना भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में उनकी और सुरक्षाकर्मी दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

पहले भी लिखा था पत्र तेज प्रताप ने कहा है कि वे केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार को कई बार मौखिक रूप से अवगत करा चुके हैं। पत्र के माध्यम से भी अपनी सुरक्षा को लेकर अनुरोध किया लेकिन, अभी तक उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई आवश्यक वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि यदि भविष्य में उनके साथ अथवा सुरक्षाकर्मी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

मेरी सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारीः तेज प्रताप लालू के लाल ने कहा है कि मैं केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार से पुनः आग्रह करता हूँ कि मेरी वर्तमान लोकप्रियता, सार्वजनिक कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भारी भीड़ और सुरक्षा संबंधी गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले को तत्काल संज्ञान में लिया जाए तथा मुझे पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि किसी भी संभावित अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं सरकार से किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि अपनी और अपने सुरक्षाकर्मी की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था की मांग कर रहा हूँ। इस विषय पर सरकार तत्काल गंभीरता से विचार करे।