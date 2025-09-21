Tej Pratap with BJP on Modi mother insult says culprit be sent jail central government take action मोदी की मां को गाली पर BJP के साथ तेजप्रताप, बोले- दोषी को जेल भेजें, केंद्र सरकार एक्शन ले, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTej Pratap with BJP on Modi mother insult says culprit be sent jail central government take action

मोदी की मां को गाली पर BJP के साथ तेजप्रताप, बोले- दोषी को जेल भेजें, केंद्र सरकार एक्शन ले

तेजप्रताप ने कहा कि किसी की भी मां हो उनका अपमान करना अपराध है। उन्होंने का कि जिन लोगों ने मां के ऊपर अंगुली उठाने का काम किया है उन्हें जेल जाना चाहिए।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 21 Sep 2025 02:24 PM
share Share
Follow Us on
मोदी की मां को गाली पर BJP के साथ तेजप्रताप, बोले- दोषी को जेल भेजें, केंद्र सरकार एक्शन ले

पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली प्रकरण से जुड़ी बड़ी खबर पटना से है। लालू यादव के बेटे, तेजस्वी यादव भाई और नीतीश सरकार में मंत्री रहे तेजप्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। इस मुद्दे पर वे बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरोपी को सरकार गिरफ्तार कर जेल भेजे। केंद्र सरकार इसमें कार्रवाई करे। मां के अपमान पर उन्होंने आन्दोलन की भी चेतावनी दी है।

वैशाली के महुआ(तेजप्रताप का पिछला विधानसभा क्षेत्र) के पातेपुर में शनिवार को तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की समापन रैली की। वहीं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी मां को अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी के तेवर इस मसले पर आक्रामक हैं। नित्यनांद राय ने तेजस्वी यादव को इसके लिए जमकर खड़ी खोटी सुनाई। इधर सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर राजद और कांग्रेस पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर दबाव बनाया। इस मुद्दे पर बीजेपी को तेजप्रताप यादव का भी साथ मिला है।

ये भी पढ़ें:अब तेजस्वी की सभा में पीएम मोदी को मां की गाली? भाजपा विधायक ने शेयर किया वीडियो

पटना में मीडिया कर्मियों ने जब इसे लेकर सवाल पूछा तो तेज प्रताप ने कहा कि किसी की भी मां हो उनका अपमान करना अपराध है। उन्होंने का कि जिन लोगों ने मां के ऊपर अंगुली उठाने का काम किया है उन्हें जेल जाना चाहिए। बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिन्होंने मां जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है उन्हें तुरंत जेल भेजे। हम यह मांग करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। तेजप्रताप ने यहां तक कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आन्दोलन किया जाएगा क्योंकि मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि महुआ से आन्दोलन की शुरुआत होगी। उन्होंने विधायक मुकेश रौशन को भी जिम्मेदार ठहराया।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी का विनाश निकट; मोदी की मां के अपमान पर नित्यानंद और सम्राट गुस्से में

इस मामले में बीजेपी का आरोप है कि जब पीएम को अपशब्द कहा गया उस समय तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे। विधायक उनके साथ मंच पर मौजूद थे। किसी ने युवक को नहीं रोका। इससे पहले दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम को गाली दी गई थी। बीजेपी समेत एनडीए के सभी दलों ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्च खोल दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

ये भी पढ़ें:पीएम की मां को गाली पर एफआईआर की तैयारी, सम्राट बोले- कांग्रेस, RJD माफी मांगे
ये भी पढ़ें:मोदी की मां को गाली पर RJD की सफाई- दोषी पर कार्रवाई हो; वीडियो को एडिटेड बताया