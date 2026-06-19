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न झुका, न झुकुंगा; तेज प्रताप ने अनुष्का के भाई आकाश यादव को दी सख्त चेतावनी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आकाश यादव को भेजे गए लीगल नोटिस की कॉपी शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि कोई उनकी विनम्रता को कमजोरी समझने की भूल नहीं करे। आकाश यादव के शिकायती आवेदन पर पटना के पाटलिपुत्रा थाने में तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

न झुका, न झुकुंगा; तेज प्रताप ने अनुष्का के भाई आकाश यादव को दी सख्त चेतावनी

Tej Pratap Yadav News: पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने छात्र नेता और अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। कहा है कि ना कभी झुके हैं और ना आगे किसी के सामने झुकेंगे। जो उनके मान सम्मान को चोट पहुंचाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई करेंगे। पूर्व में आकाश यादव को भेजे गए लीगल नोटिस की कॉपी शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि कोई उनकी विनम्रता को कमजोरी समझने की भूल नहीं करे। आकाश यादव के शिकायती आवेदन पर पटना के पाटलिपुत्रा थाने में तेज प्रताप यादव और उनके सहयोगी मोतीलाल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। आरोप है कि तेज प्रताप आकाश की भांजी उज्जैनी से मिलने के बहाने उनके घर में बगैर बुलाए घुस जाते हैं। मना करने पर उन्हें लॉरेंस विश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकी दी गई।

सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को उसके अभद्र, अपमानजनक, धमकीपूर्ण एवं असामाजिक व्यवहार के संबंध में विधिवत कानूनी नोटिस भेजा गया, उसने अपनी गलती स्वीकार करने या खेद व्यक्त करने के बजाय प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर मेरे विरुद्ध एक झूठी एवं मनगढ़ंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का प्रयास किया। यह स्पष्ट रूप से मेरी सार्वजनिक छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और वर्षों से अर्जित जनविश्वास को धूमिल करने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है।

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जेजेडी सुप्रीमो ने कहा है कि वह सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति हैं और कानून, मर्यादा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। जनसुलभता, विनम्रता और लोगों से जुड़े रहने की प्रवृत्ति को कोई उनकी कमजोरी समझने की भूल न करे। सार्वजनिक जीवन में होने का अर्थ यह नहीं कि असभ्यता, झूठ, चरित्रहनन या कानून के दुरुपयोग को बर्दाश्त कर लिया जाएगा। उन्होंने दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और तथ्यहीन कार्रवाइयों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि कानून का दुरुपयोग कर झूठी कहानियाँ गढ़ना न केवल न्याय व्यवस्था का अपमान है, बल्कि सत्य और नैतिकता पर भी सीधा प्रहार है।

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तेज प्रताप यादव ने न्यायपालिका, कानून और संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास जताया है। कहा है कि सत्य तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सामने आएगा तथा हर झूठ का पर्दाफाश होगा। साथ ही, अपने सम्मान, प्रतिष्ठा और जनविश्वास को क्षति पहुँचाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का उपयोग करते हुए कठोरतम किया जाएगा। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु झूठ को बार-बार सहारे ढूँढने पड़ते हैं।

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पूर्व मंत्री स्पष्ट किया है न तो मैं किसी प्रकार के दबाव में आने वाले हैं, न ही झूठे आरोपों और दुष्प्रचार से विचलित होने वाले हैं। उनकी प्रतिबद्धता सत्य, न्याय और जनता के विश्वास के प्रति है, और उसकी रक्षा के लिए मैं हर वैधानिक कदम उठाएंगे। झूठ, भय और साज़िश के आगे न कभी झुके हैं, न कभी झुकूँगे।

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लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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