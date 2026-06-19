न झुका, न झुकुंगा; तेज प्रताप ने अनुष्का के भाई आकाश यादव को दी सख्त चेतावनी

आकाश यादव को भेजे गए लीगल नोटिस की कॉपी शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि कोई उनकी विनम्रता को कमजोरी समझने की भूल नहीं करे। आकाश यादव के शिकायती आवेदन पर पटना के पाटलिपुत्रा थाने में तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

Tej Pratap Yadav News: पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने छात्र नेता और अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। कहा है कि ना कभी झुके हैं और ना आगे किसी के सामने झुकेंगे। जो उनके मान सम्मान को चोट पहुंचाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई करेंगे। पूर्व में आकाश यादव को भेजे गए लीगल नोटिस की कॉपी शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि कोई उनकी विनम्रता को कमजोरी समझने की भूल नहीं करे। आकाश यादव के शिकायती आवेदन पर पटना के पाटलिपुत्रा थाने में तेज प्रताप यादव और उनके सहयोगी मोतीलाल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। आरोप है कि तेज प्रताप आकाश की भांजी उज्जैनी से मिलने के बहाने उनके घर में बगैर बुलाए घुस जाते हैं। मना करने पर उन्हें लॉरेंस विश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकी दी गई।

सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को उसके अभद्र, अपमानजनक, धमकीपूर्ण एवं असामाजिक व्यवहार के संबंध में विधिवत कानूनी नोटिस भेजा गया, उसने अपनी गलती स्वीकार करने या खेद व्यक्त करने के बजाय प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर मेरे विरुद्ध एक झूठी एवं मनगढ़ंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का प्रयास किया। यह स्पष्ट रूप से मेरी सार्वजनिक छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और वर्षों से अर्जित जनविश्वास को धूमिल करने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है।

जेजेडी सुप्रीमो ने कहा है कि वह सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति हैं और कानून, मर्यादा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। जनसुलभता, विनम्रता और लोगों से जुड़े रहने की प्रवृत्ति को कोई उनकी कमजोरी समझने की भूल न करे। सार्वजनिक जीवन में होने का अर्थ यह नहीं कि असभ्यता, झूठ, चरित्रहनन या कानून के दुरुपयोग को बर्दाश्त कर लिया जाएगा। उन्होंने दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और तथ्यहीन कार्रवाइयों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि कानून का दुरुपयोग कर झूठी कहानियाँ गढ़ना न केवल न्याय व्यवस्था का अपमान है, बल्कि सत्य और नैतिकता पर भी सीधा प्रहार है।

तेज प्रताप यादव ने न्यायपालिका, कानून और संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास जताया है। कहा है कि सत्य तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सामने आएगा तथा हर झूठ का पर्दाफाश होगा। साथ ही, अपने सम्मान, प्रतिष्ठा और जनविश्वास को क्षति पहुँचाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का उपयोग करते हुए कठोरतम किया जाएगा। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु झूठ को बार-बार सहारे ढूँढने पड़ते हैं।