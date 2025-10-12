Hindustan Hindi News
तेज प्रताप ने तेजस्वी को अनफॉलो किया, 15 अक्टूबर को महुआ से नॉमिनेशन, राजद की है सीट

Bihar Election: तेजप्रताप यादव अब खुलकर भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ उतर गए हैं। उन्होंने तेजस्वी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। राजद की सीट महुआ से 15 अक्टूबर को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 05:01 PM
Bihar Chunav: राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और राजद से कर्ताधर्ता तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। इसके साथ उन्होंने महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान पर अमल भी शुरू कर दिया है 15 अक्टूबर को वे महुआ से नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले वे बहन मीसा भारती को भी अनफॉलो कर चुके हैं।

महुआ में समर्थक और कार्यकर्ता तेजप्रताप के नामांकन की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। वब अपने पिता लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजद के मुकेश रौशन महुआ के निवर्तमान विधायक हैं। क्षेत्र में उनका जोरदार स्वागत किया गया।

रविवार को तेजप्रताप नामांकन सभा का आमंत्रण देने महुआ पहुंचे। जेजेडी जिलाध्यक्ष सुरेश यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता पहले से ही जुटे थे। नेता के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे, आर्केस्ट्रा ट्रॉली, घोड़े की व्यवस्था की थी। पहुंचते ही तेजप्रताप को उनके पार्टी जनों ने माला से लाद दिया। इससे पहले बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पार्टी के सुरेश यादव के नेतृत्व में बैंड बाजे, आर्केस्ट्रा ट्रॉली, घोड़े और गाड़ियों के साथ इंतजार कर रहे थे।

महुआ पहुंचकर तेजप्रताप यादव ने जनसंपर्क किया। लोगों से मिले और नामांकन में चलने के लिए न्योता दिया। उन्होंने महुआ को अपना घर बताया। कहा कि पहले यहां के विधायक थे तो क्षेत्र के लिए काफी काम किया। महुआ की जनता ने उन्हें यहां बुलाया है। जनता उन्हें जीत दिलाएगी।

अनुष्का यादव के साथ फोटो वीडियो वायरल होने के बाद लालू ने तेजप्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल गठित कर लिया। तेजप्रताप चुनाव मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कसम खाया है कि किसी भी सूरत में अब राजद में नहीं जाएंगे। वे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं।