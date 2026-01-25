रोहिणी को तेज प्रताप का सपोर्ट; तेजस्वी की ताजपोशी पर बहन ने तंज वाला ट्वीट किया था

संक्षेप: तेजस्वी यादव के राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर परिवार में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिम्मेदारी मिली है तो निभाएं और रोहिणी आचार्य के तंज को सही बताया। वहीं मीसा भारती ने तेजस्वी को बधाई दी। फैसले के बाद लालू परिवार दो खेमों में बंटता नजर आया।

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनके भाई और जन शक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होने कहा कि जिम्मेदारी मिली है तो वे (तेजस्वी यादव) अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। वहीं बहन रोहिणी आचार्य के तंज वाले पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने (रोहिणी आचार्य) जो ट्वीट किया है, वो 100 फीसदी सही है। अगर उन्होंने (लालू यादव) यह फैसला लिया है, तो उन्हें लगा होगा कि यह सही है। तो यह अच्छी बात है। हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं।

आपको बता दें रोहिणी ने तेजस्वी को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कटाक्ष करते हुए पोस्ट में लिखा था कि सियासत के शिखर - पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप, ठकुरसुहाती करने वालों और 'गिरोह - ए - घुसपैठ' को उनके हाथों की 'कठपुतली बने शहजादा' की ताजपोशी मुबारक हो। वहीं सबसे ब़ड़ी बहन और राजद सांसद मीसा भारती ने तेजस्वी को बधाई दी है।

उन्होने कहा कि यह पार्टी और बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात है। RJD के पास अब एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। वहीं रोहिणी के ट्वीट के सवाल पर उन्होने कहा कि उन्हें पता नहीं है, देखकर प्रतिक्रिया देंगी। तेजस्वी की ताजपोशी के बाद से लालू परिवार दो खेमे में बंट गया है। एक तरफ रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप हैं। तो दूसरी तरफ लालू-रबड़ी और मीसा भारती हैं।