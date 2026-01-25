Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTej Pratap supports Rohini sister tweeted a sarcastic remark on Tejashwi coronation
रोहिणी को तेज प्रताप का सपोर्ट; तेजस्वी की ताजपोशी पर बहन ने तंज वाला ट्वीट किया था

रोहिणी को तेज प्रताप का सपोर्ट; तेजस्वी की ताजपोशी पर बहन ने तंज वाला ट्वीट किया था

संक्षेप:

तेजस्वी यादव के राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर परिवार में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिम्मेदारी मिली है तो निभाएं और रोहिणी आचार्य के तंज को सही बताया। वहीं मीसा भारती ने तेजस्वी को बधाई दी। फैसले के बाद लालू परिवार दो खेमों में बंटता नजर आया।

Jan 25, 2026 05:44 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनके भाई और जन शक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होने कहा कि जिम्मेदारी मिली है तो वे (तेजस्वी यादव) अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। वहीं बहन रोहिणी आचार्य के तंज वाले पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने (रोहिणी आचार्य) जो ट्वीट किया है, वो 100 फीसदी सही है। अगर उन्होंने (लालू यादव) यह फैसला लिया है, तो उन्हें लगा होगा कि यह सही है। तो यह अच्छी बात है। हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आपको बता दें रोहिणी ने तेजस्वी को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कटाक्ष करते हुए पोस्ट में लिखा था कि सियासत के शिखर - पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप, ठकुरसुहाती करने वालों और 'गिरोह - ए - घुसपैठ' को उनके हाथों की 'कठपुतली बने शहजादा' की ताजपोशी मुबारक हो। वहीं सबसे ब़ड़ी बहन और राजद सांसद मीसा भारती ने तेजस्वी को बधाई दी है।

उन्होने कहा कि यह पार्टी और बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात है। RJD के पास अब एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। वहीं रोहिणी के ट्वीट के सवाल पर उन्होने कहा कि उन्हें पता नहीं है, देखकर प्रतिक्रिया देंगी। तेजस्वी की ताजपोशी के बाद से लालू परिवार दो खेमे में बंट गया है। एक तरफ रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप हैं। तो दूसरी तरफ लालू-रबड़ी और मीसा भारती हैं।

ये भी पढ़ें:कठपुतली शहजादे की ताजपोशी मुबारक, कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर तेजस्वी को रोहिणी की
ये भी पढ़ें:लालू की तरह हम भी झुकने वाले नहीं; RJD की कमान संभालते ही तेजस्वी ने दिखाया दम

वहीं राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव की तरह हम भी कभी झुकने वाले नहीं हैं। 2015 के चुनाव जीतने के बाद साजिश के तहत मुकदमा में फंसाया गया। जिस समय का वह मामला है, उस समय मैं नाबालिग था। साजिश के तहत विपक्षी दलों के नेताओं पर जो मुकदमा किया जा रहा है, उससे राजद डरने वाली नहीं है। पार्टी का सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन के बल पर हम पूरे देश में अभियान चलाएंगे। संगठन को बूथस्तर तक मजबूत बनाया जाएगा।