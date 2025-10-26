कोई बोलतई रे... महुआ में तेज प्रताप का खास अंदाज दिखा, तेजस्वी को भी चैलेंज कर दिया

संक्षेप: Bihar Election: महुआ में तेज प्रताप यादव का बेहद खास तेवर देखा गया जो चर्चा में है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी।

Tej Pratap Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव अलग-अलग दलो से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच सियासी गतिरोध भी उजागर हो गया है। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल(जेजेडी) का गठन कर ताल ठोक दिया है। उन्होंने तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में भी प्रेम कुमार यादव को भाई के खिलाफ उतार दिया है और खुद महुआ में राजद(तेजस्वी यादव) के कैंडिडेट मुकेश रौशन के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। महुआ में शनिवार को बेहद खास तेवर देखा गया जो चर्चा में है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी।

तेज प्रताप इन दिनों महुआ की गलियों, चौराहों से लेकर खेत-खलिहानों में देखे जा रहे हैं। इसी दौरान एक टीवी चैनल से बात करते हुए तेज प्रताप का उत्साह प्रकट हो गया। सवालों का जवाब देते तेज प्रताप बोल उठे- कोई बोलतई रे…। इस पर समर्थकों की तालियां गूंज उठी और तेज प्रताप जिंदाबाद के नारे घनघनाने लगे। एक समर्थक ने कहा कि तेज प्रताप भैया के सामने कोई नहीं टिकेगा। सुनकर तेज प्रताप हंसने लगे।

जब तेजस्वी यादव का नाम आया तो समर्थक बोला- उनके बॉस हैं तेज प्रताप यादव। उनके यहां आने से कुछ नहीं होगा। यही सवाल जब तेज प्रताप से पूछा गया तो बोले- वे(तेजस्वी) अगर यहां प्रचार करने आते हैं तो हम राघोपुर में डोर-टू-डोर चले जाएंगे प्रचार करने। तेजस्वी के समर्थक ने कहा कि तेज प्रताप कृष्ण हैं, ये ही सब महाभारत करवा रहे हैं। इनको कौन चैलेंज कर सकता है।