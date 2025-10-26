Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTej Pratap special style in Mahua Assembly challenged Tejashwi yadav Bihar Chunav 2025
कोई बोलतई रे... महुआ में तेज प्रताप का खास अंदाज दिखा, तेजस्वी को भी चैलेंज कर दिया

कोई बोलतई रे... महुआ में तेज प्रताप का खास अंदाज दिखा, तेजस्वी को भी चैलेंज कर दिया

संक्षेप: Bihar Election: महुआ में तेज प्रताप यादव का बेहद खास तेवर देखा गया जो चर्चा में है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी।

Sun, 26 Oct 2025 09:26 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Tej Pratap Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव अलग-अलग दलो से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच सियासी गतिरोध भी उजागर हो गया है। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल(जेजेडी) का गठन कर ताल ठोक दिया है। उन्होंने तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में भी प्रेम कुमार यादव को भाई के खिलाफ उतार दिया है और खुद महुआ में राजद(तेजस्वी यादव) के कैंडिडेट मुकेश रौशन के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। महुआ में शनिवार को बेहद खास तेवर देखा गया जो चर्चा में है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी।

तेज प्रताप इन दिनों महुआ की गलियों, चौराहों से लेकर खेत-खलिहानों में देखे जा रहे हैं। इसी दौरान एक टीवी चैनल से बात करते हुए तेज प्रताप का उत्साह प्रकट हो गया। सवालों का जवाब देते तेज प्रताप बोल उठे- कोई बोलतई रे…। इस पर समर्थकों की तालियां गूंज उठी और तेज प्रताप जिंदाबाद के नारे घनघनाने लगे। एक समर्थक ने कहा कि तेज प्रताप भैया के सामने कोई नहीं टिकेगा। सुनकर तेज प्रताप हंसने लगे।

ये भी पढ़ें:महुआ में स्टेडियम बनाएंगे, फिर भारत-पाकिस्तान का मैच कराएंगे; तेज प्रताप का वादा
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

जब तेजस्वी यादव का नाम आया तो समर्थक बोला- उनके बॉस हैं तेज प्रताप यादव। उनके यहां आने से कुछ नहीं होगा। यही सवाल जब तेज प्रताप से पूछा गया तो बोले- वे(तेजस्वी) अगर यहां प्रचार करने आते हैं तो हम राघोपुर में डोर-टू-डोर चले जाएंगे प्रचार करने। तेजस्वी के समर्थक ने कहा कि तेज प्रताप कृष्ण हैं, ये ही सब महाभारत करवा रहे हैं। इनको कौन चैलेंज कर सकता है।

ये भी पढ़ें:RJD में लौटने से बेहतर मौत को चुनूंगा, आत्मसम्मान सर्वोपरि: तेज प्रताप यादव

समर्थकों ने तेजस्वी के विश्वस्त संजय यादव को जयचंद बताते हुए कहा कि भैया ऐसा सुदर्शन चलाएंगे कि जयचंद का खंड खंड कर देंगे। अंगुली पर उठाकर सबको फेंक देंगे। बिहार की जनता उस हरियाणा वाले जयचंद को धरती में गाड़ देगी।

ये भी पढ़ें:गुजरात का 1 प्रतिशत भी बिहार को नहीं दिया; मोदी, शाह पर तेजस्वी ने लगाया आरोप
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Tej Pratap Yadav Tejaswi Yadav Lalu Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।