राबड़ी आवास में तहखाना है या नहीं, जांच करवा लें; जेडीयू के आरोप पर बोले तेज प्रताप

संक्षेप: राबड़ी आवास में तहखाना होने के जेडीयू के आरोपों पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होने कहा कि जब हम थे, कोई तहखाना नहीं था। तहखाना है या नहीं है ये तो जांच का विषय है।

बिहार की सियासत में राबड़ी आवास '10 सर्कुलर रोड' की एंट्री हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि राबड़ी देवी के आवास में एक तहखाना हो सकता है। जमीन के कागजात, भारी मात्रा में कैश और सोना-चांदी छिपाकर रखी गई हो सकती है। उन्होंने मांग की है कि आवास से बाहर ले जाए जा रहे सामान की सघन जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि वो सामान सरकारी है या निजी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आपको बता दें राबड़ी देवी के दस सर्कुलर रोड स्थित आवास से गुरुवार देर रात चार गाड़ियों (पिकअप वैन) से गमले और पौधे ढोए गए। इसे महुआबाग में बन रहे आवास और आर्य समाज रोड स्थित गोशाला ले जाया गया है। हालांकि अभी दस सर्कुलर रोड स्थित आवास पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव मौजूद नहीं हैं।

वहीं इस मामले पर अब लालू के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेज प्रताप ने कहा कि हम जब थे तब कोई तहखाना तो था नहीं। तहखाना है या नहीं ये तो जांच करवाने का विषय है। जांच करवा लें, आवास में तहखाना है कि नहीं, सच्चाई सामने आ जाएगी।

वहीं इस मामले पर राजद प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को अपमानित कर रही है। दोनों संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जासूसी करा रही है। यह सब नहीं चलने वाला है।