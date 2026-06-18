लालू के बयान पर तेज प्रताप बोले- नीतीश कुमार शुरू से खेल-बेल... निशांत को भी लपेट लिया

तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर पिताजी ने कुछ कहा है तो वह सही ही होगा। वे गलत तो नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार को काम क्या है। दिल्ली में बैठकर खेल-बेल रच रहे होंगे।

Tej Pratap Yadav Latest News: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ने कहा है कि नीतीश कुमार शुरू से ही खेल-बेल करते आ रहे हैं। सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं- पू्र्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बयान पर तेज प्रताप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को दी गई सुरक्षा पर भी सवाल उठाया है। लालू यादव और रबड़ी देवी की जेड श्रेणी की सुरक्षा हटाने पर तेज प्रताप ने अपनी सुरक्षा भी वापस कर दिया है। हालांकि, पुलिस मुख्यालय ने अनुमान्यता के मुताबिक सुरक्षा बहाल होने की बात बताई है।

तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर पिताजी ने कुछ कहा है तो वह सही ही होगा। वे गलत तो नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार को काम क्या है। दिल्ली में बैठकर खेल-बेल रच रहे होंगे। वे शुरू से खेल-बेल रचते आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि बदला लिया जा रहा है तो कहा कि यह तो नीतीश कुमार ही बताएंगे लेकिन, उनके बेटे को क्यों इतनी सुरक्षा दी जा रही है। निशांत कुमार कोई चुनाव जीतकर तो नहीं आए हैं। मंत्री बनने से पहले ही उन्हें काफी सुरक्षा दी गई। यह काम क्यों किया गया। इसीलिए हम लोगों ने सुरक्षा लौटा दिया है। ले जाएं अपनी सुरक्षा अपने घर।

बुधवार को लालू यादव से जब इसी मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं। लालू के इस बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। मीडिया में चर्चा बढ़ने पर बिहार पुलिस की ओर से सफाई भी दी गई। दरअसल, बीते 4 जून को बिहार सरकार द्वारा राज्य में वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जेड-प्लस सुरक्षा हटा दी गई थी। सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि आरजेडी के दोनों वरिष्ठ नेताओं को अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस समीक्षा के बाद लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा भी वापस ले ली गई।