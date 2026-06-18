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लालू के बयान पर तेज प्रताप बोले- नीतीश कुमार शुरू से खेल-बेल... निशांत को भी लपेट लिया

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर पिताजी ने कुछ कहा है तो वह सही ही होगा। वे गलत तो नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार को काम क्या है। दिल्ली में बैठकर खेल-बेल रच रहे होंगे।

लालू के बयान पर तेज प्रताप बोले- नीतीश कुमार शुरू से खेल-बेल... निशांत को भी लपेट लिया

Tej Pratap Yadav Latest News: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ने कहा है कि नीतीश कुमार शुरू से ही खेल-बेल करते आ रहे हैं। सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं- पू्र्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बयान पर तेज प्रताप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को दी गई सुरक्षा पर भी सवाल उठाया है। लालू यादव और रबड़ी देवी की जेड श्रेणी की सुरक्षा हटाने पर तेज प्रताप ने अपनी सुरक्षा भी वापस कर दिया है। हालांकि, पुलिस मुख्यालय ने अनुमान्यता के मुताबिक सुरक्षा बहाल होने की बात बताई है।

तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर पिताजी ने कुछ कहा है तो वह सही ही होगा। वे गलत तो नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार को काम क्या है। दिल्ली में बैठकर खेल-बेल रच रहे होंगे। वे शुरू से खेल-बेल रचते आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि बदला लिया जा रहा है तो कहा कि यह तो नीतीश कुमार ही बताएंगे लेकिन, उनके बेटे को क्यों इतनी सुरक्षा दी जा रही है। निशांत कुमार कोई चुनाव जीतकर तो नहीं आए हैं। मंत्री बनने से पहले ही उन्हें काफी सुरक्षा दी गई। यह काम क्यों किया गया। इसीलिए हम लोगों ने सुरक्षा लौटा दिया है। ले जाएं अपनी सुरक्षा अपने घर।

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बुधवार को लालू यादव से जब इसी मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं। लालू के इस बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। मीडिया में चर्चा बढ़ने पर बिहार पुलिस की ओर से सफाई भी दी गई। दरअसल, बीते 4 जून को बिहार सरकार द्वारा राज्य में वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जेड-प्लस सुरक्षा हटा दी गई थी। सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि आरजेडी के दोनों वरिष्ठ नेताओं को अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस समीक्षा के बाद लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा भी वापस ले ली गई।

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इसके विरोध में लालू, रबड़ी, तेजस्वी, मीसा सबने अपनी अपनी सुरक्षा वापस किए जाने की बात कही। लालू बिना सुक्षकर्मियों के सड़कों पर देखा गया उसके बाद राजद ने इसे मुद्दा बना दिया और राजद के कार्यकर्ता राबड़ी आवास के गेट पर पहरा देने लगे।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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