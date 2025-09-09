राघोपुर के लोगों ने मुझे... छोटे भाई तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तेज प्रताप, बाढ़ पीड़ितों से मिले

राजद और परिवार से अलग चल रहे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप मंगलवार को छोटे भाई तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंच गए। इस दौरान उन्होने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। और राहत सामग्री बांटी। तेज प्रताप ने कहा कि यहां के सांसद और विधायक बाढ़ पीड़ितों को कोई मदद नहीं पहुंचा रहे हैं।

पार्टी और परिवार से दूर चल रहे आरजेडी चीफ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप इन दिनों चुनाव तैयारियों में जुटे हैं. उन्होने टीम टीम प्रताप बनाई है। हाल ही में 5 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन भी किया था। तेज प्रताप वैशाली की महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन मंगलवार को तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघोपुर पहुंच गए। इस दौरान उन्होने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होने नीतीश सरकार को घेरा, साथ ही बिना नाम लिए कहा कि यहां के विधायक भी लोगों को सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं।

एक्स पर तेज प्रताप ने लिखा कि आज वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा अंतर्गत विदुपुर ब्लॉक के विभिन्न पंचायत पूरे तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश पंचायत और गांव बाढ़ के कारण डूब चुके हैं, लेकिन भाजपा नीतीश सरकार द्वारा और यहां के सांसद और विधायक द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है। जब मुझे राघोपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने मुझे अपनी समस्या से अवगत करवाया तब मुझसे रुका नहीं गया और आज हमने खुद जाकर बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया और उन्हें राहत सामग्री और मेडिकल सहायता देने का काम किया।

सरकार और नेता बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों से मिलने तक नहीं जा पा रहे हैं, राहत सामग्री और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी निकम्मी और कोमा में जा चुकी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है। तभी बिहार से पलायन और बाढ़ जैसी आपदा को रोका सकता है।