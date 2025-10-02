Tej Pratap openly criticized Tejashwi giving advice of Ram Laxman तेजस्वी पर खुलकर बोलने लगे तेजप्रताप, राम-लक्ष्मण की दी नसीहत- छोटे भाई हैं तो बड़े का सम्मान करें, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTej Pratap openly criticized Tejashwi giving advice of Ram Laxman

तेजस्वी पर खुलकर बोलने लगे तेजप्रताप, राम-लक्ष्मण की दी नसीहत- छोटे भाई हैं तो बड़े का सम्मान करें

तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया। कहा कि तेजस्वी छोटे भाई हैं तो उनको इसका ख्याल रखना चाहिए। उन्हें राम और लक्ष्मण के अंतर को भी समझना चाहिए।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 2 Oct 2025 04:05 PM
share Share
Follow Us on
तेजस्वी पर खुलकर बोलने लगे तेजप्रताप, राम-लक्ष्मण की दी नसीहत- छोटे भाई हैं तो बड़े का सम्मान करें

Tejaswi-Tej Pratap: लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच वैचारिक और राजनैतिक विरोध खुलकर बार आने लगा है। तेज प्रताप यादव अब खुलकर अपने छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ बोलने लगे हैं। दशहरा के मौके पर उन्होंने छोटे तेज को राम और लक्ष्मण का उदाहरण देकर नसीहत दी। कहा कि छोटे भाई हैं तो मर्यादा का पालन करें और जयचंद के कहने में नहीं रहें। उन्होंने आरएसएस और आई लव मोहम्मद पर भी बात की।

पटना से महुआ जा रहे तेज प्रताप ने पत्रकारों से खुलकर बात की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी छोटे भाई हैं तो उनको इसका ख्याल रखना चाहिए। उन्हें राम और लक्ष्मण के अंतर को भी समझना चाहिए। कौन राम है और कौन लक्ष्मण है इसे उन्हें समझना चाहिए। हो सकता है कि जयचंद उन्हें समझा रहा होगा लेकिन अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। पत्रकारों ने कहा कि तेजस्वी का आरोप है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों के खिलाफ अपना कैंडिटेट खड़ा कर दिया। इसके जवाब में तेज प्रताप ने छोटे भाई को मर्याया का ज्ञान दे दिया।

ये भी पढ़ें:तेज प्रताप के बाद रोहिणी नाराज, मोदी की मां के अपमान को लालू की बेटी ने गलत कहा

तेजप्रताप ने आरएसएस पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ था, यह सब लोग जानते हैं। हम लोग गांधीवादी हैं। चुनाव लड़ने के सवाल पर उनका कहना था कि दशहरा के बाद बता देंगे कि कितनी सीटों पर उम्मीदवार देंगे। आई लव मोहम्मद पर कहा कि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।

ये भी पढ़ें:मोदी की मां को गाली पर BJP के साथ तेजप्रताप, बोले- दोषी को जेल भेजे केंद्र सरकार

सब लोगों को लेकर हम लोग चलने का काम करते हैं। मोहम्मद साहब के लिए सम्मान है। उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यह देश और दुनिया कहां जा रही है और ये लोग किधर जा रहे हैं। यह पूरा समाज देख रहा है। आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करना गलत सोच है।

ये भी पढ़ें:बिहार मेरा परिवार, जनता सीएम; तेजप्रताप ने बताया अपने गठबंधन का नाम
ये भी पढ़ें:आपका विधायक नहीं आया ? तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में तेजप्रताप ने लोगों से पूछा
ये भी पढ़ें:तेजस्वी के राघोपुर की जनता पर तेजप्रताप मेहरबान, रोहिणी ने वीडियो शेयर किया
ये भी पढ़ें:ऐसे ही मुझे दूसरा लालू नहीं कहते, तेजप्रताप ने तेजस्वी यादव को फिर टारगेट किया
ये भी पढ़ें:हम हेलिकॉप्टर वाले नहीं जमीन के नेता, विष पीकर रहते हैं; तेजप्रताप का छलका दर्द