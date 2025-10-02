तेजस्वी पर खुलकर बोलने लगे तेजप्रताप, राम-लक्ष्मण की दी नसीहत- छोटे भाई हैं तो बड़े का सम्मान करें

तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया। कहा कि तेजस्वी छोटे भाई हैं तो उनको इसका ख्याल रखना चाहिए। उन्हें राम और लक्ष्मण के अंतर को भी समझना चाहिए।

Tejaswi-Tej Pratap: लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच वैचारिक और राजनैतिक विरोध खुलकर बार आने लगा है। तेज प्रताप यादव अब खुलकर अपने छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ बोलने लगे हैं। दशहरा के मौके पर उन्होंने छोटे तेज को राम और लक्ष्मण का उदाहरण देकर नसीहत दी। कहा कि छोटे भाई हैं तो मर्यादा का पालन करें और जयचंद के कहने में नहीं रहें। उन्होंने आरएसएस और आई लव मोहम्मद पर भी बात की।

पटना से महुआ जा रहे तेज प्रताप ने पत्रकारों से खुलकर बात की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी छोटे भाई हैं तो उनको इसका ख्याल रखना चाहिए। उन्हें राम और लक्ष्मण के अंतर को भी समझना चाहिए। कौन राम है और कौन लक्ष्मण है इसे उन्हें समझना चाहिए। हो सकता है कि जयचंद उन्हें समझा रहा होगा लेकिन अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। पत्रकारों ने कहा कि तेजस्वी का आरोप है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों के खिलाफ अपना कैंडिटेट खड़ा कर दिया। इसके जवाब में तेज प्रताप ने छोटे भाई को मर्याया का ज्ञान दे दिया।

तेजप्रताप ने आरएसएस पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ था, यह सब लोग जानते हैं। हम लोग गांधीवादी हैं। चुनाव लड़ने के सवाल पर उनका कहना था कि दशहरा के बाद बता देंगे कि कितनी सीटों पर उम्मीदवार देंगे। आई लव मोहम्मद पर कहा कि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।