तेज प्रताप ने तेजस्वी को RJD के विलय का ऑफर दिया, कहा- JJD ही लालू की असली पार्टी

संक्षेप: तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) को लालू यादव की असली पार्टी बताया और अपने भाई तेजस्वी को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का जेजेडी में विलय का ऑफर दे दिया।

जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विलय का ऑफर दे दिया है। मकर संक्रांति के अवसर पर पटना स्थित आवास में आयोजित दही-चूड़ा भोज में उन्होंने आरजेडी का नाम लिए बिना उसे जयचंदों की पार्टी बताया। साथ ही कहा कि लालू प्रसाद यादव की असली पार्टी जेजेडी है। तेज प्रताप के इस बयान के बाद बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है।

पटना में बुधवार को तेज प्रताप के आवास पर उनके पिता एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे और दही-चूड़ा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने बड़े बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा कि तेज प्रताप से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। तेज प्रताप ने दही-चूड़ा भोज का न्योता अपने छोटे भाई को भी दिया था। हालांकि, खबर लिखे जाने तक तेजस्वी उनके यहां नहीं पहुंचे।

इस पर तेज प्रताप ने चुटकी लेते हुए कहा कि तेजस्वी देर से सोकर उठते हैं। उन्हें जयचंदों ने घेर रखा होगा। वह रात 9 बजे तक उनका इंतजार करेंगे। जब पत्रकारों ने उनसे तेजस्वी से मनमुटाव के बारे में पूछा तो तेज प्रताप ने कहा, “उनसे जाकर पूछिए, आने का मन है या नहीं। हमने तो न्योता दिया है। पिताजी (लालू) आए हैं, उससे बड़ा क्या हो सकता है। माता-पिता सबका आशीर्वाद है।”

लालू परिवार की कलह सामने आई - भाजपा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने बयान में दावा किया कि तेज प्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज से लालू परिवार की आंतरिक कलह उजागर हो गई। उन्होंने कहा, "तेज प्रताप ने तेजस्वी को आइना दिखाया और कहा कि लालू की असली पार्टी यही है। यह कहकर उन्होंने अपने छोटे भाई को राजनीतिक औकात दिखा दी। तेजस्वी के नहीं आने पर तेज प्रताप ने कहा कि वह देर से उठते हैं। कहीं आरजेडी की बिहार में हार का कारण यह तो नहीं कि उनके नेता देर से उठते हैं।"

बता दें कि तेज प्रताप की अनुष्का यादव से रिलेशन की बात सार्वजनिक होने के बाद पिछले साल लालू ने उन्हें आरजेडी और परिवार से बेदखल कर दिया था। इसके बाद तेज प्रताप ने जेजेडी बनाई और बिहार चुनाव लड़ा। हालांकि, उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई।