तेज प्रताप जेल से छूटते ही तेजस्वी यादव से मिले, छोटे भाई ने बड़े के लिए आंदोलन की चेतावनी दी थी

जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जेल से छूटने के बाद सीधे अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात छोटे भाई तेजस्वी यादव से भी हुई। दोनों भाइयों के बीच दो महीने बाद फेस-टू-फेस मुलाकात हुई है।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप मंगलवार शाम को जेल से छूटने के बाद अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से मिले। दोनों भाइयों के बीच यह मुलाकात पटना के कौटिल्य नगर स्थित लालू परिवार के निजी आवास में हुई। जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को छात्र आंदोलन से जुड़े केस में 25 जुलाई को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद उनके छोटे भाई एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को निशाने पर लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी थी।

तेज प्रताप यादव मंगलवार शाम को पटना के बेऊर जेल से बाहर आए। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वह कार में सवार होकर सीधे कौटिल्य नगर स्थित अपनी मां राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। वहां पर तेजस्वी भी पहले से मौजूद थे। तेज प्रताप ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और भाई तेजस्वी से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि तेजस्वी भी अपनी मां से मिलने वहां गए थे।

बता दें कि 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के बाद लगभग एक महीने से राबड़ी देवी कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी बंगले में रह रही हैं। लालू परिवार अभी तक अपने नए सरकारी आवास (39 हार्डिंग रोड) में शिफ्ट नहीं हुआ है।

लालू के दोनों बेटों में घर रही दूरियां? हालिया सियासी घटनाक्रम के बाद यह चर्चा उठने लगी है कि क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के बीच दूरियां घट रही हैं? तेज प्रताप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव आगबबूला हो गए और सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को आंख दिखाने लगे। उन्होंने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके बड़े भाई को नहीं छोड़ा गया, तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे।

वहीं, जेल से छूटते ही तेज प्रताप सीधे अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने पहुंच गए और वहां पर भाई से भी मुलाकात हो गई। दोनों भाइयों के बीच क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।

बता दें कि पिछले साल अनुष्का यादव के साथ कथित रिलेशन का पोस्ट सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को अपने परिवार और आरजेडी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल नाम से नई पार्टी बना दी थी। तेज प्रताप ने बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के खिलाफ कुछ सीटों पर उम्मीदवार दिए थे, लेकिन जेजेडी एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई थी।

परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप की अपने छोटे भाई से भी अदावत हो गई थी। उन्होंने तेजस्वी के करीबी नेताओं पर साजिश करने का आरोप लगाते हुए उन्हें जयचंद करार तक दे दिया था।

दो महीने बाद आमने-सामने हुए दोनों भाई