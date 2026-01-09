7 माह बाद मीसा के घर पर पिता लालू से मिले तेज प्रताप; क्या हुई बात, कहां थे तेजस्वी यादव?

संक्षेप: लैंड फॉर जॉब केस को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होने के बाद तेज प्रताप यादव बहन मीसा भारती के आवास पर पहुंच गए। उन्होंने पिता से आशीर्वाद लिया और दही-चूड़ा भोज में शामिल होने का न्योता दिया।

Tej Pratap meets Lalu Yadav: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और परिवार से निकाले जाने के बाद जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की लालू यादव से दिल्ली में मुलाकात हुई। अनुष्का यादव प्रकरण के बाद पिता और पुत्र के बीच सात माह बाद मुलाकात हुई। लैंड फॉर जॉब केस को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होने के बाद तेज प्रताप यादव बहन मीसा भारती के आवास पर पहुंच गए। उन्होंने पिता से आशीर्वाद लिया और दही-चूड़ा भोज में शामिल होने का न्योता दिया। तेजस्वी यादव तब बहन के घर पर मौजूद नहीं थे। एक जनवरी को वे मां रबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई देने 10 सर्कुलर रोड पहुंच गए थे। नए साल में उन्होंने माता और पिता दोनों का आशीर्वाद ले लिया। 14 जनवरी को उनके आवास(पटना) पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है जिसमें एनडीए के कई नेताओं को न्योता दिया गया है।

शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट(स्पेशल सीबीआई कोर्ट) में लैंड फॉर जॉब केस में आरोप गठन पर फैसला आना था। इसे लेकर लालू परिवार के कई सदस्य कोर्ट गए थे। तेज प्रताप यादव भी कोर्ट पहुंचे थे। वहां तेजस्वी से उनका सामना भी हुआ पर बातनहीं हुई। कोर्ट की कार्रवाई के बाद तेजस्वी यादव बहन मीसा भारती के आवास पर पहुंचे जहां लालू यादव इन दिनों रहते हैं।

थोड़ी देर बाद तेज प्रताप यादव भी पिता से मिलने मीसा बहन के आवास पर पहुंच गए। पिता से मिलने के बाद जब वे बाहर निकले तो मीडिया से बात की। तेज प्रताप ने कहा कि पिता जी से भेंट हुई। उनका आशीर्वाद लिया और मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज में आने का न्योता दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि पिता लालू उनके भोज में जरूर आएंगे। नौकरी के लिए जमीन मामले में उन्होंने कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे। इस में में उन्हें भी सीबीआई की ओर से अभियुक्त बनाया गया है।