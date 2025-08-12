तेज प्रताप ने घोसी सीट से गांधी यादव को बनाया प्रत्याशी, बोले- साथ आने वालों की लंबी लिस्ट

तेज प्रताप ने गांधी यादव को जहानाबाद की घोसी से उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल पटना में तेजप्रताप यादव ने अपने आवास पर मिलन समारोह आयोजित किया था। जिसमें शामिल हुए समाजसेवी जय प्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ टीम तेजप्रताप यादव को सदस्यता ग्रहण की।

आरजेडी से निष्कासित पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने टीम तेज प्रताप के बैनर तले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को तेज प्रताप ने जहानाबाद के जयप्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव को अपनी टीम में शामिल कराया। अपने सरकारी आवास पर आयोजित मिलन समारोह में तेज प्रताप ने कहा कि जयप्रकाश यादव जहानाबाद के घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे।

तेज प्रताप ने कहा कि हमारे साथ आने वालों की लंबी फेहरिस्त है। कई दलों के नेता हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं। विरोधियों को करारा जवाब मिलेगा। लोगों के आशीर्वाद और समर्थन से टीम तेज प्रताप का लगातार विस्तार हो रहा है।