तब भी मजबूती से खड़ी रहीं जब... राबड़ी देवी के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने किया भावुक पोस्ट

संक्षेप: राबड़ी देवी के जन्मदिन पर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया से मां को जन्मदिन की बधाई दी है।

बिहार की पूर्व सीएम, लालू प्रसाद यादव की पत्नी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर पटना स्थित रबड़ी आवास पर सन्नाटा पसरा है क्योंकि वे खुद वहां मौजूद नहीं है। मां के जन्मदिन पर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भावुक होकर शुभकामनाएं दी है। परिवार से निकाले जा चुके तेज प्रताप ने मां को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताया है। कहा है कि जब बोझिल समय था तब भी मां उनके साथ खड़ी थी।

सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव ने पोस्ट करके मां को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है, “ जन्मदिन मुबारक हो माँ। आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हँसी, हर प्रार्थना, हर पल जो घर जैसा लगता है,आप ही की देन हैं। यह जीवन जो हम जी रहे हैं - गर्मजोशी से भरा, अपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण - आपके कारण ही संभव है। आपने तब भी इसे संभाला जब हमें यह भी नहीं पता था कि संभालना क्या होता है।”

तेज प्रताप आगे लिखते हैं, "आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। आपने बिना गिने दिया, बिना किसी शर्त के प्यार किया, और तब भी मजबूती से खड़ी रहीं जब किसी ने नहीं देखा कि यह कितना बोझिल था। कहते हैं कि जब ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, तब वह माँ को भेजता है। और हम सभी असीम रूप से धन्य हैं क्योंकि हमारे पास आप हैं।"

लालू परिवार में जब भी कोई उत्सव होता है तो राबड़ी आवास पर धूम रहती है। पहली बार उनका आवास सूना है। राबड़ी देवी और लालू यादव दिल्ली में हैं। तेजस्वी यादव पत्नी राजश्री के साथ विदेश यात्रा पर हैं। तेज प्रताप घर से बाहर हो चुके हैं। अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद तेज प्रताप को राजद और परिवार से बाहर कर दिया गया।