Tej Pratap made a video call to his 4 sisters on Rakshabandhan did not talk to Misa Rohini and Rajlakshmi मीसा, रोहिणी और राजलक्ष्मी ने एक भाई को राखी भी नहीं भेजी? तेज प्रताप ने चार बहनों को ही थैंक्यू कहा, Bihar Hindi News - Hindustan
रक्षाबंधन पर तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी चार बहनों हेमा, रागिनी, चंदा और अनुष्का का राखी भेजने पर आभार जताया है। और वीडियो कॉल पर बात भी की। लेकिन इस पोस्ट में 3 बहनें मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और राजलक्ष्मी का जिक्र नहीं है। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 9 Aug 2025 04:40 PM
पार्टी और परिवार से बाहर चल रहे राजद चीफ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे मं रक्षाबंधन पर उन्हें बहनों का सपोर्ट मिला है। उनकी चार सगी बहनों हेमा, रागिनी, चंदा और अनुष्का ने राखी भेजी हैं। जिसका जिक्र तेज प्रताप ने एक्स हैंडल पर किया है। उन्होने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी हैं। इसके लिए मेरी सभी दीदी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आप समस्त देशवासियों को भी राखी के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।

तेज प्रताप ने इस मौके पर वीडियो कॉल के जरिए बहनों की राखी बांधने की बात साझा की और इसका सबूत सोशल मीडिया पर साझा किया। हालांकि गौर करने वाली बात ये है कि तेज प्रताप ने अपनी तीन बहनों मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और राजलक्ष्मी का नाम नहीं लिया है। अब क्या वजह है, ये तो साफ नहीं है। हालांकि रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव को रक्षाबंधन पर वीडियो कॉल कर बधाई दी और फोटो भी एक्स पर पोस्ट किया है।

आपको बता दें जब लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल करने का आदेश किया था, तब मीसा, रोहिणी ने पुरजोर समर्थन किया था। तेज प्रताप के वायरल पोस्ट और अनुष्का के साथ वाली फोटो को परिवार और पार्टी के संस्कारों के खिलाफ बताया था। कुछ दिन पहले तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लालू, राबड़ी और तेजस्वी को छोड़ सभी बहनों को अनफॉलो कर दिया था।

एक दूसरी पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने अपनी मौसेरी बहन डॉ. पिंकी कुमारी का जिक्र किया जिन्होंने खुद राखी बांधी। उन्होंने लिखा कि डॉ. पिंकी दीदी ने मुझे राखी बांधी, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। फिलहाल तेज प्रताप की रक्षाबंधन पर पोस्ट को लेकर भी कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें तेज प्रताप ने हाल ही में पांच दलों के साथ गठबंधन किया है। वैशाली की महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं।