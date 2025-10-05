Tej Pratap in desi style Lalu son ramp walk in dhoti kurta becomes social media sensation Video: खास देसी स्टाइल में तेज प्रताप; धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते लालू के लाल सोशल मीडिया पर छा गए, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsTej Pratap in desi style Lalu son ramp walk in dhoti kurta becomes social media sensation

Video: खास देसी स्टाइल में तेज प्रताप; धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते लालू के लाल सोशल मीडिया पर छा गए

पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव आरजेडी और तेजस्वी यादव को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। उनके देशी अवतार को सोशल मीडिया पर जमकर लाइक्स और अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 01:12 PM
Tej Pratap Yadav News: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का नया देशी लुक सामने आया है। कभी महादेव तो कभी भगवान कृष्ण बने तेज प्रताप यादव इस बार ठेठ बिहारी अंदाज में रैंप वॉक करते दिखे। धोती-कुर्ता में महफिल लूटते तेज प्रताप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव आरजेडी और तेजस्वी यादव को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तेजू भैया के देशी अवतार को सोशल मीडिया पर जमकर लाइक्स और अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। यूजर्स ने हार्ट इमोजी की बौछाड़ कर दिया है।

तेज प्रताप अपने बयान और लुक को लेकर चर्चा में रहते हैं। चुनाव से पहले धोती-कुर्ता, बंडी और टोपी में उनका जलवा बवाल मचा रहा है। यह लुक बिहार के लोगों के उन्हें कनेक्ट करने वाला भी है। यूजर्स उन्हें बिहार का देशी स्टार बताकर कमेंट कर रहे हैं। वीडियो में दिखता है कि पहले वे अकेले रैंप पर उतरते हैं। जैसे ही उन्होंने मंच पर उन्होंने कदम रखा कि दर्शक तालियों और शोर से माहौल को गर्म कर देते हैं। लोगों की वन्स मोर मांग पर उन्होंने शो के मैनेजमेंट टीम के साथ दोबारा रैंप वॉक करते नजर आते हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर पुराने खिलाड़ी वाला कॉन्फिडेंस आप फील कर सकते हैं। वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ट्रेंडिंग में आ रहा है। कई लोग इसे तेज प्रताप के अच्छे संस्कार से जोड़कर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है- जय यादव जय माधव, जय सनातन संस्कृति को बचाने को लिए धन्यवाद।

तेज प्रताप के इस रैंप वॉक को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वे अक्सर कहते हैं कि वे हवाई जहाज वाले (तेजस्वी की तरह) नेता नहीं हैं बल्कि जमीन पकड़कर चलते हैं। जनता के बीच रहते हैं और साधारण लोगों से जुड़कर चलते हैं। कहते हैं कि बिहार में पगडंडी पकड़कर चलना होगा। राजद से निकाले जाने के बाद उनके सामने अपनी राजनैतिक जमीन न सिर्फ बचाने बल्कि उसे और पुख्ता करने की चुनौती है। अभी तक लालू यादव की छाया में राजनीति करते थे। अब खुद के बल पर बिहार की जनता के बीच पहचाने बने का टास्क है। इन्हीं हालातों में उन्होंने ठेठ देहाती लुक को अपनाया है। इसका असर भी दिख रहा है। कोई उन्हें मल्टी टैलेंटेड कह रहा है तो कोई दिल का साफ बता कर समर्थन दे रहा है।

