होली में तेजप्रताप के घर मचेगा धमाल, वृंदावन की टीम पहुंची; पहले लालू खेलते थे कुर्ता फाड़ फगुआ

Tej Pratap Yadav Holi Milan: आज पूरा देश होली के रंग में रंगा है। बिहार में इस त्योहार का काफी महत्व है जब मस्ती के रंग में जाति, धर्म समेत सभी प्रकार के भेद मिट जाते हैं। राजनैतिक गलियारे में होली एक अवसर होता है जब नेता अपने समर्थकों को चार्ज करते हैं और विरोधियों को साथ लाने का प्रयास करते हैं। नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री और लाूलू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर आज विशेष होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। होली की आध्यात्मिक प्रस्तूति के लिए वृंदावन की टीमको बुलाया गया है। एक समय था जब उनके पिता लालू प्रसाद के आवास पर कुर्ता फाड़ होली का आयोजन किया जाता था। सीएम रहते हुए लालू यादव होली के रंग में रंग जाते थे।

सोशल मिडिया हैंडल एक्स पर तेज प्रताप ने अपने समर्थकों और चाहने वालों को होली मिलन समारोह का निमंत्रण दिया है। आज 11 बजे से उनके आवास 42A हार्डिंग रोड में रंगारंग होली मिलन समारोह शुरू होगा जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि रंगों का जीवंत त्योहार होली आनंद, नवजीवन और एकजुटता का प्रतीक है। होली के इस पावन अवसर पर आप सभी साथियों को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे 42 A, हार्डिंग रोड स्थित आवास पर होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस होली मिलन समारोह में वृंदावन की रासलीला टीम द्वारा जीवंत और पारंपरिक प्रस्तुतियों संग होली मिलन कार्यक्रम को भव्य रूप में मनाया जाएगा। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।

इससे पहले होलिका दहन के मौके पर भी तेज प्रताप ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि होलिका दहन के इस पावन पर्व पर सभी अपने जीवन से अहंकार और नकारात्मकता का अंत कर सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को जीवन में आत्मसात करें, सभी के जीवन में सुख-समृद्धि व सकारात्मकता का संचार हो, भगवान से यही मंगलकामना है।