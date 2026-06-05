स्वास्थ्य मंत्री कोमा में हैं, उनसे राजनीति होने वाला नहीं है; निशांत कुमार पर तेज प्रताप क्यों भड़क गए?

तेज प्रताप यादव ने कहा है कि निशांत कुमार दूसरे काम में व्यस्त हैं इसलिए, राजनीति उनसे नहीं होने वाला है। यह भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री कोमा में हैं।

Tej Pratap attack on Nishant: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने बड़ा हमला किया है। कहा है कि निशांत कुमार दूसरे काम में व्यस्त हैं इसलिए, राजनीति उनसे नहीं होने वाला है। जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो सह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने यहां तक कह दिया कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कोमा में पहुंच गए हैं।

मुजफ्फरपुर के प्रसाद निजी हॉस्पिटल में आईसीयू में लगी आग में 6 लोगों की मौत मामले में मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देकर निशांत कुमार अपने राजनैतिक विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। गुरुवार को पटना में पत्रकारों ने जब उनसे मुजफ्फरपुर के दर्दनाक हादसे पर सवाल पूछा तो वे कटकर निकल गए। निशांत अपनी कार में जाकर बैठक गए। उनसे अधिक तेवर में संजय झा दिखे। उन्होंने जो व्यवहार दिखाया उससे लोगों ने यही समझा कि संजय झा मीडिया कर्मियों को निशांत तक पहुंचने से रोक रहे हैं। इस पर सियासत तेज हो गई है।

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने इस मुद्दे को लपक लिया है। उन्होंने कहा कि निशांत जी किसी और काम में व्यस्त हैं। और जिस काम में लगे हैं उसके बारे में खुद बेहतर बता सकते हैं। लेकिन, उनसे राजनीति नहीं हो रहा है। राजनीति जिससे होता है वही बयान दे सकता है। वे बयान नहीं दे पाते हैं क्योंकि, स्वास्थ्यमंत्री खुद कोमा में हैं। तेज प्रताप यादव ने आगे बताया कि विभाग का काम उनसे चल नहीं रहा है।

दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री गुरुवार को दिल्ली जाने वाले थे। खबर आई कि मुजफ्फरपुर की घटना पर कोई बयान नहीं देने वाले निशांत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि, बाद में वे पटना से मेदांता अस्पताल में घायलों से मिलने गए। खबर यह भी आई कि उन्होंने मुजफ्फरपुर डीएम से घटना के बारे में बात की और घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया। निशांत कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए अपना संदेश भी जारी किया।