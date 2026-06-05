स्वास्थ्य मंत्री कोमा में हैं, उनसे राजनीति होने वाला नहीं है; निशांत कुमार पर तेज प्रताप क्यों भड़क गए?
तेज प्रताप यादव ने कहा है कि निशांत कुमार दूसरे काम में व्यस्त हैं इसलिए, राजनीति उनसे नहीं होने वाला है। यह भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री कोमा में हैं।
Tej Pratap attack on Nishant: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने बड़ा हमला किया है। कहा है कि निशांत कुमार दूसरे काम में व्यस्त हैं इसलिए, राजनीति उनसे नहीं होने वाला है। जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो सह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने यहां तक कह दिया कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कोमा में पहुंच गए हैं।
मुजफ्फरपुर के प्रसाद निजी हॉस्पिटल में आईसीयू में लगी आग में 6 लोगों की मौत मामले में मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देकर निशांत कुमार अपने राजनैतिक विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। गुरुवार को पटना में पत्रकारों ने जब उनसे मुजफ्फरपुर के दर्दनाक हादसे पर सवाल पूछा तो वे कटकर निकल गए। निशांत अपनी कार में जाकर बैठक गए। उनसे अधिक तेवर में संजय झा दिखे। उन्होंने जो व्यवहार दिखाया उससे लोगों ने यही समझा कि संजय झा मीडिया कर्मियों को निशांत तक पहुंचने से रोक रहे हैं। इस पर सियासत तेज हो गई है।
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने इस मुद्दे को लपक लिया है। उन्होंने कहा कि निशांत जी किसी और काम में व्यस्त हैं। और जिस काम में लगे हैं उसके बारे में खुद बेहतर बता सकते हैं। लेकिन, उनसे राजनीति नहीं हो रहा है। राजनीति जिससे होता है वही बयान दे सकता है। वे बयान नहीं दे पाते हैं क्योंकि, स्वास्थ्यमंत्री खुद कोमा में हैं। तेज प्रताप यादव ने आगे बताया कि विभाग का काम उनसे चल नहीं रहा है।
दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री गुरुवार को दिल्ली जाने वाले थे। खबर आई कि मुजफ्फरपुर की घटना पर कोई बयान नहीं देने वाले निशांत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि, बाद में वे पटना से मेदांता अस्पताल में घायलों से मिलने गए। खबर यह भी आई कि उन्होंने मुजफ्फरपुर डीएम से घटना के बारे में बात की और घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया। निशांत कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए अपना संदेश भी जारी किया।
मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल की आईसीयू में गुरुवार को आग लगने से छह मरीजों की मौत हो गई है। घटना सुबह 3.20 बजे की है। आईसीयू अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर है। आईसीयू में 18 मरीज भर्ती थे। जिंदा बचे 12 मरीजों और कुछ कर्मचारियों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, जिनमें तीन की हालत गंभीर है। राज्य सरकार ने इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर के डीएम और सिविल सर्जन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। सीएम सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजन को चार-चार लाख मुआवजे की घोषणा की है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें