यहां भी वोट चोरी, ‘राइज ऐंड फॉल’ में शहजाद पूनावाला के जीतने पर भड़क गए तेज प्रताप यादव
राइज ऐंड फाल सीजन-2 में शहजाद पूनावाला के विजेता बनने के बाद तेज प्रताप यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यहां भी वोट चोरी शुरू कर दी है।
बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के रियलिटी शो 'राइज ऐंड फॉलसीजन-2' जीतने पर तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं। तेज प्रताप ने इस निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस शो का विजेता गौतम गुलाटी को होना चाहिए था। तेज प्रताप ने कहा कि भाजपाइयों ने उन्हें इनाम देने के लिए विनर बनवाया है। तेज प्रताप ने इस शो को लेकर भी बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा दिए।
सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर तेज प्रताप ने लिखा, 'जीतना तो गौतम गुलाटी जी को ही था, जनता का प्यार और सपोर्ट भी पूरी तरह से उन्हीं के साथ था। लेकिन अब क्या कहें..यहां भी जनता के वोटो की चोरी कर ली गई, अब तो रियलिटी शोज़ भी निष्पक्ष नहीं रहे! भाजपाइयों ने अपने पुराने मिट्ठू -कटोरे कटोरे रहे शहजाद पूनावाला को चाटुकारिता का इनाम देने के लिए विनर बना दिया। असली हकदार गौतम गुलाटी थे, पर ट्रॉफी सौंप दी गई अपने चहेते को। रियलिटी शो के नाम पर जनता के वोटों और भावनाओं के साथ यह बहुत बड़ा धोखा है।'
कौन-कौन रहे रनर-अप
इस शो में फर्स्ट रनर-अप प्रियंका चाहर और सेकंड रनर-अप गौतम गुलाटी रहें। तेज प्रताप खुद भी इस शो का हिस्सा थे। इसके अलावा बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप भी शो का हिस्सा थे। हालांकि तेज प्रताप जरूरी कार्य की वजह से बीच में ही शो से निकल आए थे।
शो जीतने के बाद शहजाद पूनावाला ने कहा कि कि शो में ऊंचाई से लेकर गहराई तक खुद को ढालना पड़ा। कई बार हालात उनके विपरीत थे और उन्हें अपने ऊपर शक भी हो रहा था लेकिन उन्होंने इस विश्वास को नहीं टूटने दिया कि वह विजेता नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि यह ट्रॉफी खूबसूरत यादें और रिश्तों की भी याद दिलाती रहेगी।
तेज प्रताप ने कर दी सुरक्षा बढ़ाने की मांग
तेज प्रताप यादव ने रियलिटी शो में शामिल होने के बाद अपनी लोकप्रियता बढ़ने और सार्वजनिक स्थानों पर उनके आसपास प्रशंसकों की भारी भीड़ जुटने का हवाला देते हुए केंद्र और बिहार सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग दोहराई है।
लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, '' तस्वीरें खिंचवाने के लिए प्रशंसकों की बड़ी भीड़ अक्सर उन्हें घेर लेती है। इससे उनकी सुरक्षा के साथ-साथ उनके साथ तैनात एकमात्र सुरक्षाकर्मी की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है।'' उन्होंने कहा, ''यह गंभीर चिंता का विषय है कि राज्य सरकार ने फिलहाल मुझे केवल एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया है।''
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें