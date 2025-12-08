तेज प्रताप पर जबरा फैन अविनाश का सनसनीखेज आरोप- घर में बंद कर पिटाई, कपड़े उतार न्यूड वीडियो बनाया

संक्षेप: अविनाश यादव ने वीडियो बयान जारी कर कहा है कि तेज प्रताप यादव के आवास में बंद कर उसके साथ मापीट की गई और कपड़े उतारकर न्यूड वीडियो बनाए गए।

तेज प्रताप यादव पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका जबरा फैन अविनाश यादव उर्फ सौरभ है जिसके तेज प्रताप के तारीफ के पुल बांधते वीडियो वायरल होते रहते हैं। अविनाश यादव ने वीडियो बयान जारी कर कहा है कि तेज प्रताप यादव के आवास में बंद कर उसके साथ मापीट की गई और कपड़े उतारकर न्यूड वीडियो बनाए गए। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। अविनाश कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कर रहे हैं।

लालू के बड़े लाल भले ही विधानसभा चुनाव हार गए लेकिन वीडियो में सुर्खियों में हैं। एक तरफ वे खुद डिजिटल क्रिएटर बनकर अपना वीडियो बना रहे हैं तो दूसरी ओर उनके हनुमान कहे जाने वाले फैन अविनाश यादव के वीडियो से उनकी चर्चा हो रही है। अविनाश में आरोप लगाया है कि तेज प्रताप अपने समर्थकों और उनके लिए काम करने वालों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जैसा कि उनके साथ किया। महुआ से हार का ठीकरा फोड़कर उसके साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार किया गया।

अविनाश केक काटने की बात कर रहे हैं। वे तेज प्रताप यादव के आवास पर केक लेकर पहुंचे थे। उन्हें अंदर ले जाकर 20-25 गुंडों से पिटाई करवाई गई। कपड़े फाड़ कर नंगा कर दिया गया और तेज प्रताप यादव ने अपने मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो बनाया। बकौल अविनाश उसे सुबोध राय और सत्येंद्र राय को गाली देने को कहा जा रहा था। मना करने पर तेज के सामने ही पिटाई की गई।अविनाश ने कानून की शरण में जाकर शिकायत की बात कही है।