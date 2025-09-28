Tej Pratap explains why Lalu and Rabri photo nor on JJD posters scathing attack on Tejashwi बेटे की पार्टी के पोस्टर पर लालू-राबड़ी क्यों नहीं, तेजप्रताप ने खुद बताया; तेजस्वी पर तीखा वार किया, Bihar Hindi News - Hindustan
तेज प्रताप यादव ने बताया है कि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल के पोस्टर में लालू-राबड़ी की तस्वीर क्यों नहीं लगाया।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 28 Sep 2025 04:07 PM
राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार से बाहर निकाले गए तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाकर लॉंच कर दिया है। अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के पोस्टर में उन्होंने अपने माता पिता(लालू यादव, राबड़ी देवी) की तस्वीर नहीं रखी है। सवाल उठने पर तेज प्रताप ने इसका कारण बताया है। जवाब देते हुए उन्होंने राजद के पोस्टर से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की तस्वीर हटाने पर तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया है। वे तेजस्वी के विरोध में नाम लेकर खुलकर बोले। तेज प्रताप नीतीश कुमार की सरकार में दो बार मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वे हसनपुर के विधायक हैं।

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मीडिया के सवाल पर कहा कि लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राबड़ी देवी उसी पार्टी की बड़ी नेता हैं। ऐसे में दूसरी पार्टी के नेताओं की तस्वीर जनशक्ति जनता दल के पोस्टर पर कैसे रख सकते हैं। पार्टी का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। जो पार्टी में रहेंगे उन्हीं की तस्वीर पोस्टर पर लगाई जाएगी। तेज प्रताप ने कहा कि माता पिता के रूप में वे दिल में बसे हैं। पर दूसरी पार्टी में होने के कारण पोस्टर पर नहीं रह सकते।

इसी दौरान उन्होंने भाई तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया। कहा कि पटना में डाकबंगला चौराहे पर तेजस्वी यादव का पोस्टर लगा है। उसमें लालू जी और राबड़ी देवी जी की तस्वीर क्यों नहीं लगी हैं। उनकी पार्टी के तो लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो क्यों गायब कर दिया। पार्टी तो पिता जी की है। मीडिया को उनसे सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने महुआ विधायक मुकेश रौशन पर आक्रोश जताया। कहा कि महुआ उनकी बपौती नहीं है।

तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का पोस्टर लॉन्च किया। उन्होंने 5 महापुरुषों और नेताओं की तस्वीरें लगाई है। पोस्टर में महात्मा गांधी, बाबा साहेब आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर को शामिल किया गया। पिता लालू प्रसाद यादव को जगह नहीं दी गई। मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तस्वीर भी इस पोस्टर में दिखाई नहीं दे रही।

