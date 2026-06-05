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खान सर कंट्रोवर्सी में तेज प्रताप की एंट्री, बोले- ई राजनीति कर रहा, शिक्षक धर्म का ज्ञान भी दिया

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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तेज प्रताप यादव ने फैजल खान उर्फ खान सर को एक शिक्षक के धर्म का ज्ञान दिया है। उन्होंने खान सर पर राजनीति करने और अपने प्रतिद्वंदियों से जलने का आरोप लगा दिया है।

खान सर कंट्रोवर्सी में तेज प्रताप की एंट्री, बोले- ई राजनीति कर रहा, शिक्षक धर्म का ज्ञान भी दिया

Tej Pratap attacs on Khan Sir: बिहार के चर्चित कोचिंग गुरु खान सर के इंस्टिट्यूट पर हमला और उसके बाद उपजे बड़े विवाद में तेज प्रताप यादव की एंट्री हो गई है। तेज प्रताप यादव ने खान सर के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लालू यादव के बड़े बेटे, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल सहयोगी रहे और जेजेडी के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने फैजल खान उर्फ खान सर को एक शिक्षक के धर्म का भी ज्ञान दे दिया है। तेज प्रताप ने खान सर पर राजनीति करने और अपने प्रतिद्वंदियों से जलने का आरोप लगा दिया है। कोचिंग पर हमले और फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद खान सर पर गंभीर धाराओं में अगमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज हो गया है। गुरुवार को पटना में खान सर पर कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में ज्ञान बिन्दु कोचिंग के संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों के बीच कोचिंग को लेकर जारी प्रतिस्पर्धा गलाकाट स्तर पर पहुंच गया है।

पिछले दिनों पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई तोड़फोड़ की घटना हुई। इस घटना के बाद खान सर ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक पर गार्ड के साथ मारपीट और तोड़ फोड़ करवाने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस पहुंच गई और ज्ञान बिन्दु के संचालक समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खान सर पर निशाना साधते हुए कहा कि खान सर राजनीति करने लगे हैं। उनको अब पढ़ाने से मतलब नहीं है। हमेशा फोटो खिंचाने में लगे रहते हैं। वह काफी जलने लगे हैं। बगल के कोचिंग वाले से जलते हैं। वे काफी जलनदाहा आदमी बन गए हैं।

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तेज प्रताप यादव ने कहा कि शिक्षक कभी अपना पॉपुलारिटी नहीं करवाता है बल्कि, बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। लेकिन, खान सर मीडियाबाजी में लगे रहते हैं। तेज प्रताप ने अपने अंदाज में कहा कि ई खान सर अब राजनीति करने लगा है। पढ़ाई से ज्यादा फोटो खिंचवाता है। उन्होंने कहा है कि खान सर यह सब हाईलाइट होने के कर रहे हैं। लोगों पर झूठा मुकदमा किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए।

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शुक्रवार को खान सर प्रकरण में बड़ा मोड़ तब आ गया जब पटना पुलिस ने फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद खान सर फर भी एफआईआर दर्ज हो गया। फायरिंग करने के आरोप में उनके दो गार्ड को जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस तथ्य की छानबीन में जुट गई है कि सुरक्षा कर्मियों ने खान सर के कहने पर फायरिंग की थी या अपने बचाव में। फिलहाल खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। खान सर इस प्रकरण में अपने वकील से लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। दूसरी ओर पटना पुलिस आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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