Tej Pratap called himself second lalu targeted Tejaswi Rahul Gandhi SIR yatra ऐसे ही मुझे दूसरा लालू नहीं कहते, बोले तेजप्रताप; तेजस्वी-राहुल गांधी की SIR यात्रा पर कही यह बात
ऐसे ही मुझे दूसरा लालू नहीं कहते, बोले तेजप्रताप; तेजस्वी-राहुल गांधी की SIR यात्रा पर कही यह बात

तेजप्रताप यादव ने शनिवार को बेगूसराय के गारा पंचायत में आयोजित जनसंवाद राजद सुप्रीमो लालू यादव के अंदाज में संबोधित किया। कहा कि बहुत लोग एसी गाड़ी में चलते हैं, हम जमीनी नेता बनना चाहते हैं।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 10:28 AM
लालू प्रसाद के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री रहे तेजप्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। बेगूसराय में एक जनसंवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोग मुझे दूसरा लालू यादव नहीं कहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर भी बड़ी बात कह दी। इशारों में उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि लोग एसी गाड़ी में चलते हैं, गांव की पगडंडी पकड़ेंगे।

तेजप्रताप यादव ने शनिवार को बेगूसराय के गारा पंचायत में आयोजित जनसंवाद राजद सुप्रीमो लालू यादव के अंदाज में संबोधित किया। कहा कि बहुत लोग एसी गाड़ी में चलते हैं, हम जमीनी नेता हैं। तेजस्वी जी और राहुल जी अपनी यात्रा निकाले हैं वह ठीक है। लेकिन हम गांव की पगडंडी को पकड़ना चाहते हैं। मुझे जमीनी नेता बनना है। उन लोगों को जो करना है करते रहें।

तेजप्रताप ने कहा कि महुआ में मेडिकल कॉलेज देने की बात आई तो नीतीश कुमार इनकार कर दिया। हमने कहा कि कैबिनेट छोड़ देंगे लेकिन मेडिकल कॉलेज लेकर रहेंगे। जब कैबिनेट की बैठक में सीएम से लड़ गये तो तेजस्वी यादव रोक रहे थे। बोले की बवाल हो जाएगा। लेकिन उनकी बात भी नहीं माने। कह दिया कि आपको अभी सीखने की जरूरत है। तेजप्रताप ने कहा कि तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई ही हैं और रहेंगे। ऐसे ही लोग मुझे दूसरा लालू यादव नहीं कहते हैं। लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है।

तेजप्रताप के इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गयी है। जेडीयू तेज प्रताप का समर्थन किया है। प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा है कि लालू यादव स्वाभाविक उत्तराधिकारी तेजप्रताप ही हैं। तेजस्वी यादव दारा शिकोह की भूमिका में हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एसी कंटेनर में रात्रि विश्राम करते हैं और एसी बस में चलते हैं। इन लोगों को गांव की पगडंडी और जनता के दुख दर्द से क्या मतलब है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर सिंह ने कहा कि लालू यादव के दोनों बेटों में वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है। इससे कोई नया गुल खिलेगा।