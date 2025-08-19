Tej Pratap called Akash Yadav as Jaichand accused him for viral photos with Anushka आकाश यादव ने फोटो वायरल कर बदनाम किया; तेज प्रताप ने अनुष्का के भाई को बताया जयचंद, Bihar Hindi News - Hindustan
आकाश यादव ने फोटो वायरल कर बदनाम किया; तेज प्रताप ने अनुष्का के भाई को बताया जयचंद

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अनुष्का के भाई आकाश यादव को जयचंद बताया है। अनुष्का के साथ रिलेशन वाली फोटो वायरल होने के बाद तेज प्रताप को लालू ने आरजेडी और परिवार से बेदखल कर दिया था।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 19 Aug 2025 08:34 AM
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और लालू परिवार से निष्कासित बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने अपने सहयोगी रहे आकाश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का के भाई आकाश को भी 'जयचंद' कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आकाश यादव ने अन्य 'जयचंदों' के साथ मिलकर अनुष्का यादव के साथ उनके फोटो वायरल किए थे। तेज प्रताप ने उन पर फोटो वायरल करके बदनाम करने और राजनीति खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें कहा कि इन जैसे लोगों की वजह से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि वह और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कोई जयचंद कितनी भी बड़ी से बड़ी साजिश कर ले, लेकिन वो हमसे कभी जीत नहीं पाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वह अपने संगठन के माध्यम से पूरे राज्य में संवाद करेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने की भी बात कही।

तेज प्रताप की आकाश यादव को चुनौती

तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने आकाश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि वह ज्यादा दिन कूद नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, "वो (आकाश) हमको क्या न्याय दिलाएंगे। कौन हमें बदनाम कर रहा है, यह वक्त बताएगा। उन्होंने हमें फंसाने का काम किया। हमारे पर कतरने की कोशिश की गई। इन लोगों के झांसे में हम पड़ने वाले नहीं हैं।" बता दें कि यह पहली बार है जब तेज प्रताप ने आकाश यादव पर सीधे तौर पर हमला बोला है।

अनुष्का संग फोटो आने के बाद तेज प्रताप को पार्टी-परिवार से हुए थे बेदखल

तेज प्रताप यादव ने मई 2025 में अपने फेसबुक अकाउंट पर अनुष्का यादव के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें दावा किया गया कि वे दोनों 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। इसके कुछ देर बाद उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दी थी। कुछ ही घंटों के भीतर तेज प्रताप और अनुष्का के अलग-अलग फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। अगले दिन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया।

आकाश यादव कौन हैं?

आकाश यादव तेज प्रताप के करीबी रह चुके हैं। वह छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। बाद में वे पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) की छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तेज प्रताप और अनुष्का यादव घटनाक्रम के बाद पारस ने आकाश को पार्टी से निकाल दिया था। जिस अनुष्का यादव के तेज प्रताप संग फोटो वायरल हुए थे, आकाश यादव उनके भाई हैं। इस वाकये के बाद वे सार्वजनिक रूप से तेज प्रताप के समर्थन में दिखे थे।