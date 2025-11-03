राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप का प्रचार; कहा- राजद फर्जी पार्टी, नया अर्जुन भी बताया

संक्षेप: बिहार चुनाव के सियासी घमासान में सोमवार को तेज प्रताप यादव ने राघोपुर से राजद कैंडिडेट और भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होने जेजेडी प्रत्याशी प्रेम कुमार के लिए वोट मांगे। तेज प्रताप ने कहा कि हरा झंडा वाली आरजेडी फर्जी पार्टी है।

बिहार चुनाव के सियासी घमासान में अब भाई-भाई भी आमने-सामने आ गए हैं। लालू यादव के दोनों बेटों ने एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के गढ़ राघोपुर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होने जनशक्ति जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम कुमार के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होने कहा कि हरा झंडा वाला राजद पार्टी फर्जी है। असली लालू जी की पार्टी (जनशक्ति जनता पार्टी) यही है। हरा वाला जयचंद के चक्कर में है, असली अर्जुन राघोपुर से प्रेम कुमार है।

तेजस्वी के गढ़ मं गरजे तेज प्रताप सोशल मीडिया एक्स पर तेज प्रताप ने लिखा कि जनसभा में हजारों की संख्या में जनता जनार्दन का उपस्थित होकर अपना बहुमूल्य आशीर्वाद देना, यह साबित करता है कि राघोपुर विधानसभा में भी जनशक्ति जनता दल की भारी लहर दौड़ रही है। आगामी 6 नवंबर को जनशक्ति जनता दल के ब्लैकबोर्ड चुनाव चिन्ह पर अपना आशीर्वाद देकर प्रेम कुमार जी को भारी मतों से विजयी बनाएं।

महुआ में तेजस्वी ने राजद प्रत्याशी के लिए प्रचार किया इससे पहले रविवार को तेजस्वी यादव ने वैशाली के महुआ में चुनावी रैली को संबोधित किया था। राजद प्रत्याशी मुकेश रौशन के लिए वोट मांगे। इस दौरान महुआ से जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव पर भी तेजस्वी ने इशारों काफी कुछ कहा। उन्होने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता है और महुआ में मुकेश रौशन को टिकट देकर लालू यादव (आरजेडी सुप्रीमो) ने भेजा है