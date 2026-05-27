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तेजस्वी के बेटे इराज की बर्थडे पार्टी में पहुंचे तेज प्रताप, रोहिणी आचार्या नहीं दिखीं; नेताओं का जमावड़ा

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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तेजस्वी यादव के बेटे इराज की बर्थडे पार्टी में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव नजर आए। हालांकि, बहन रोहिणी आचार्या नहीं दिखीं। गाजियाबाद में आयोजित इस पार्टी में लालू परिवार के सदस्यों के साथ आरजेडी और विपक्षी दलों के कई नेता भी नजर आए। 

तेजस्वी के बेटे इराज की बर्थडे पार्टी में पहुंचे तेज प्रताप, रोहिणी आचार्या नहीं दिखीं; नेताओं का जमावड़ा

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे इराज के पहले जन्मदिन को लालू परिवार ने धूमधाम से मनाया। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ ही परिवार के कई सदस्य इराज की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। पिछले साल लालू परिवार से बेदखल किए गए तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी अपने भतीजे को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। हालांकि, बहन रोहिणी आचार्या इस आयोजन में नजर नहीं आईं। इस पार्टी का आयोजन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में किया गया। इसमें कई नेता भी शामिल हुए।

रिपोर्ट्स के अनुसार, गाजियाबाद में लालू यादव की बेटी रागिनी यादव के घर में इराज की बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी में शिरकत करने लालू परिवार एक दिन पहले ही पटना से दिल्ली पहुंच गया था। इस खास मौके पर आरजेडी के कई वरीय नेता, विधायक, सांसद समेत अन्य विपक्षी दलों के कुछ नेता भी पहुंचे। तेजस्वी ने अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी पार्टियों के मुखिया को न्योता दिया था।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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