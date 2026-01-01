Hindustan Hindi News
नए साल में अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करें, तेज प्रताप की अपील- तेजस्वी ने उठाए थे सवाल

संक्षेप:

तेज प्रताप ने सलाह दी है कि साल की शुरुआत धार्मिक स्थलों से करना चाहिए। कहा कि नये साल में जरूर घूमने जाएं। अधिक से अधिक धार्मिक स्थलों पर जाइए। वृंदावन जाएं, बनारस जाएं। अयोध्या जाकर राम मंदिर में दर्शन करें।

Jan 01, 2026 05:02 pm IST
राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार वासियों को नव वर्ष 2026 की बधाई दी है। उन्होंने बताया है कि नए साल की शुरुआत कैसे करें ताकि फलाफल बेहतर हो। उन्होंने नए साल में आयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने की अपील की है। उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने राम मंदिर बनाने पर सवाल उठाए थे और बीजेपी को घेरा था।

अपने चैनल टीवाई व्लौग पर तेज प्रताप यादव ने वीडियो संदेश दिया है। लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहने के बाद तेज प्रताप ने सलाह दी है कि साल की शुरुआत धार्मिक स्थलों से करना चाहिए। कहा कि नये साल में जरूर घूमने जाएं। अधिक से अधिक धार्मिक स्थलों पर जाइए। वृंदावन जाएं, बनारस जाएं। आप लोग तो जानते ही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। वहां अवश्य जाइए और राम मंदिर में जाकर दर्शन कीजिए। भाईचारे के साथ नया साल मनाइए। इससे सबकुछ शुभ होगा।

