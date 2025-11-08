तेज प्रताप और रवि किशन एक बार फिर दिखे साथ; भाजपा सांसद बोले- संगे शखनांद होई
संक्षेप: बिहार के चुनावी घमासान के बीच लगातार दो बार पटना एयरपोर्ट पर जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन की मुलाकात हुई। इस दौरा तेज प्रताप ने कहा कि संयोग है कि हम कल भी मिले और आज भी मिले। रवि किशन ने कहा कि अब संगे शंखनाद होई।
बिहार चुनाव के बीच अब इसे संयोग या फिर कुछ और...जब पटना एयरपोर्ट पर लगातार दूसरी बार जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन मिले। जिसके बाद फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि इस मुलाकात पर तेज प्रताप ने कहा कि यह संयोग है कि हम कल भी मिले और आज भी मिले। वहीं रवि किशन ने कहा कि एके कहल जाला महादेव क जोड़ा, संगे शंखनाद होई'। भले ही ये आम मुलाकात हो, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई।
इससे पहले शुक्रवार को भी पटना एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों एक-दूसरे से गर्मजोशी से स्वागत किया था। महादेव का भक्त बताया था। रवि किशन ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी महादेव के भक्त हैं, जो लोग निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, उनके लिए भाजपा अपना सीना पूरा खोलकर रखती है। यह बात किसी से छिपी नहीं हुई है। इनकी (तेज प्रताप) छवि वही आ रही है। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, जनता सब तय करेगी।
वहीं तेज प्रताप भी कह चुके है कि जो बेरोजगारी मिटाएगा और रोजगार देगा हम उसके साथ रहेंगे। हम भी टीका लगाते हैं और ये भी टीका लगाते है, प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे। इससे पहले हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को तेज प्रताप को एनडीए में आने का न्यौता दे चुके हैं। उन्होने कहा था कि अगर तेज प्रताप पीएम मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर NDA में शामिल होते हैं तो वह उनका स्वागत करेंगे।