VIDEO: ना सलाम, ना प्रणाम; हंसकर चुटकी लेते रहे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव हताश देखते रहे

VIDEO: ना सलाम, ना प्रणाम; हंसकर चुटकी लेते रहे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव हताश देखते रहे

संक्षेप: तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार के लिए हेलिकॉप्टर पकड़ने के दौरान पटना एयरपोर्ट पर आमने-सामने हुए, लेकिन दोनों के बीच कोई सलाम-प्रणाम तक नहीं हुआ। तेजस्वी खिलखिलाते दिखे तो तेज प्रताप बुझे और हताश।

Wed, 5 Nov 2025 03:36 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा परिवार और पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव का पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव से सामना हुआ, लेकिन सलाम-प्रणाम नहीं हुआ। तेजस्वी ने हंसते-खिलखिलाते इशारों-इशारों में कुछ चुटकी ली, जिसे देख और सुन रहे तेज प्रताप का चेहरा हताशा, दुख और गुस्सा का मिश्रण बनकर रह गया। तेज प्रताप एक यूट्यूबर के साथ हेलिकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, जब यह वाकया हुआ। वीडियो जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। काफी लोग तेज प्रताप के चेहरे की भाव-भंगिमा पर बात कर रहे हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि तेज प्रताप यूट्यूबर के साथ एयरपोर्ट पर कपड़े की दुकान में जाते हैं। इसी दौरान तेज प्रताप का सहयोगी आकर उनको बताता है कि तेजस्वी यादव भी पास में ही हैं। तेज प्रताप के साथ खड़े यूट्यूबर को तेजस्वी अपनी जगह से ही हंसते हुए कहते हैं- शॉपिंग करा रहे हैं क्या भैया। यूट्यूबर जवाब देता है- वो हमको गिफ्ट दे रहे हैं। यूट्यूबर तेजस्वी से यह पूछते हुए उनके पास जाते हैं कि कहां जा रहे हैं। तेजस्वी चुटकी लेते हुए कहते हैं- आप बड़ा लकी हैं। यूट्यूबर पूछता है- ऐसा है क्या। तेजस्वी कहते हैं- लग तो रहा है। तेजस्वी के साथ विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहनी भी हैं।

और फिर सब हंसी-ठहाके के साथ विदा होते हैं। अचानक कैमरा बातचीत को दुकान के मुहाने पर खड़े होकर देख और सुन रहे तेज प्रताप की तरफ जाता है। तेज प्रताप के चेहरे के भाव एक शब्द में नहीं लिखे जा सकते। यह दुख है, गुस्सा है, हताशा है या कुछ और, यह कहना मुश्किल है। तेज प्रताप का चेहरा भारी है।

राजनीतिक तौर पर बात करें तो तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) नाम से पार्टी बना ली है और कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप खुद वैशाली जिले की महुआ सीट से लड़ रहे हैं, जहां से वो 2015 में पहली बार राजद के विधायक बने थे। वैशाली में ही राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। दोनों भाई एक-दूसरे के क्षेत्र में जाकर अपने-अपने कैंडिडेट का प्रचार कर आए हैं।

