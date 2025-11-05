VIDEO: ना सलाम, ना प्रणाम; हंसकर चुटकी लेते रहे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव हताश देखते रहे

संक्षेप: तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार के लिए हेलिकॉप्टर पकड़ने के दौरान पटना एयरपोर्ट पर आमने-सामने हुए, लेकिन दोनों के बीच कोई सलाम-प्रणाम तक नहीं हुआ। तेजस्वी खिलखिलाते दिखे तो तेज प्रताप बुझे और हताश।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा परिवार और पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव का पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव से सामना हुआ, लेकिन सलाम-प्रणाम नहीं हुआ। तेजस्वी ने हंसते-खिलखिलाते इशारों-इशारों में कुछ चुटकी ली, जिसे देख और सुन रहे तेज प्रताप का चेहरा हताशा, दुख और गुस्सा का मिश्रण बनकर रह गया। तेज प्रताप एक यूट्यूबर के साथ हेलिकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, जब यह वाकया हुआ। वीडियो जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। काफी लोग तेज प्रताप के चेहरे की भाव-भंगिमा पर बात कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।