बिहार में टीएनबी कॉलेज के फैकल्टी की लॉज में संदिग्ध मौत, वीडियो कॉल पर पत्नी से की थी बात

लॉज के कमरे में जिस तरह राकेश रंजन का शव पड़ा था उससे कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। घटनास्थल देखकर आशंका जताई जा रही है कि राकेश को उल्टी हुई जिसके बाद छटपटाहट या बेचैनी में वे फर्श पर इधर-उधर हुए हैं। उनके शरीर से लगकर ही उल्टी कमरे में पसरी थी।

बिहार के भागलपुर में स्थित तेज नारायण बनैली महाविद्यालय (टीएनबी) के गेस्ट फैकल्टी की एक लॉज में मिली लाश से सनसनी फैल गई है। यहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती लेन स्थित प्राइवेट लॉज में रहने राकेश रंजन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। रविवार को दोपहर में राकेश का शव कमरे से बरामद किया गया। विवि पुलिस भी मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटना की जांच कराई गई। राकेश मूल रूप से खरीक के अंभो के रहने वाले थे। पिछले तीन साल से लॉज में कमरा ले रखा था। परिजनों ने बताया कि राकेश रंजन टीएनबी कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी थे और खुद भी पढ़ाई करते थे। विशेष अनुमति लेकर रविवार रात शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

शव चौकी के नीचे पड़ा था, कमरे में चारों तरफ उल्टी पसरी थी राकेश के मोबाइल पर रिंग होने पर उनके कॉल पिक नहीं करने के बाद परिजन परेशान हो गए। रविवार को राकेश के भाई व अन्य परिजन उनकी खोज में पहुंचे। उनका कमरा अंदर से बंद था। लॉज मालिक को जानकारी दी गई। लॉज मालिक विवि थाना पहुंचे। विवि थानेदार अविनाश राउत ने बताया कि वे वहां पहुंचे पर तबतक परिजन कमरे का दरवाजा तोड़ चुके थे। कमरे में चौकी के नीचे राकेश का शव पड़ा था। कमरे में चारों तरफ उल्टी पसरी हुई थी।

कैसे हुई मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा लॉज के कमरे में जिस तरह राकेश रंजन का शव पड़ा था उससे कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। घटनास्थल देखकर आशंका जताई जा रही है कि राकेश को उल्टी हुई जिसके बाद छटपटाहट या बेचैनी में वे फर्श पर इधर-उधर हुए हैं। उनके शरीर से लगकर ही उल्टी कमरे में पसरी थी। राकेश की मौत किसी जहरीले पदार्थ के खाने से हुई या कारण कुछ और है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। विवि थानेदार अविनाश राउत ने बताया कि परिजन के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण पता चलेगा जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।