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बिहार में टीएनबी कॉलेज के फैकल्टी की लॉज में संदिग्ध मौत, वीडियो कॉल पर पत्नी से की थी बात

Mar 23, 2026 06:16 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, भागलपुर
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लॉज के कमरे में जिस तरह राकेश रंजन का शव पड़ा था उससे कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। घटनास्थल देखकर आशंका जताई जा रही है कि राकेश को उल्टी हुई जिसके बाद छटपटाहट या बेचैनी में वे फर्श पर इधर-उधर हुए हैं। उनके शरीर से लगकर ही उल्टी कमरे में पसरी थी।

बिहार में टीएनबी कॉलेज के फैकल्टी की लॉज में संदिग्ध मौत, वीडियो कॉल पर पत्नी से की थी बात

बिहार के भागलपुर में स्थित तेज नारायण बनैली महाविद्यालय (टीएनबी) के गेस्ट फैकल्टी की एक लॉज में मिली लाश से सनसनी फैल गई है। यहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती लेन स्थित प्राइवेट लॉज में रहने राकेश रंजन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। रविवार को दोपहर में राकेश का शव कमरे से बरामद किया गया। विवि पुलिस भी मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटना की जांच कराई गई। राकेश मूल रूप से खरीक के अंभो के रहने वाले थे। पिछले तीन साल से लॉज में कमरा ले रखा था। परिजनों ने बताया कि राकेश रंजन टीएनबी कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी थे और खुद भी पढ़ाई करते थे। विशेष अनुमति लेकर रविवार रात शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

शव चौकी के नीचे पड़ा था, कमरे में चारों तरफ उल्टी पसरी थी

राकेश के मोबाइल पर रिंग होने पर उनके कॉल पिक नहीं करने के बाद परिजन परेशान हो गए। रविवार को राकेश के भाई व अन्य परिजन उनकी खोज में पहुंचे। उनका कमरा अंदर से बंद था। लॉज मालिक को जानकारी दी गई। लॉज मालिक विवि थाना पहुंचे। विवि थानेदार अविनाश राउत ने बताया कि वे वहां पहुंचे पर तबतक परिजन कमरे का दरवाजा तोड़ चुके थे। कमरे में चौकी के नीचे राकेश का शव पड़ा था। कमरे में चारों तरफ उल्टी पसरी हुई थी।

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कैसे हुई मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा

लॉज के कमरे में जिस तरह राकेश रंजन का शव पड़ा था उससे कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। घटनास्थल देखकर आशंका जताई जा रही है कि राकेश को उल्टी हुई जिसके बाद छटपटाहट या बेचैनी में वे फर्श पर इधर-उधर हुए हैं। उनके शरीर से लगकर ही उल्टी कमरे में पसरी थी। राकेश की मौत किसी जहरीले पदार्थ के खाने से हुई या कारण कुछ और है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। विवि थानेदार अविनाश राउत ने बताया कि परिजन के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण पता चलेगा जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।

साला मुजफ्फरपुर में दारोगा, पत्नी और बच्ची से रात में की थी बात

राकेश के परिजनों ने बताया कि शनिवार की देर शाम पत्नी और एक मात्र बेटी से वीडियो कॉल पर बात भी की थी। परिजनों का कहना है कि शुक्रवार को ही राकेश आए थे और उसके बाद वापस घर नहीं लौटे थे। वे बाइक से रोजाना गांव से आना-जाना करते थे। मृतक के परिजन ने बताया कि राकेश की शादी दरियापुर के पास छौनिया गांव में हुई थी। राकेश का साला राहुल दारोगा है जो मुजफ्फरपुर में पदस्थापित हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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