बिहार चुनाव: गंगा किनारे वाले वामपंथियों के गढ़ को NDA से मिलेगी चुनौती, जनसुराज भी तैयार; तेघड़ा में दिलचस्प लड़ाई

बिहार चुनाव: तेघड़ा विधानसभा जहां एक ओर राजनीतिक उतार चढ़ाव के साथ-साथ कम्युनिष्ट गढ़ के रूप में चर्चित रहा है। यह विधानसभा सांस्कृतिक व अध्यात्म के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। उत्तरवाहिनी सिमरिया का गंगातट मिथिला के अध्यात्मिक तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है।

Thu, 25 Sep 2025 11:43 AM

नदी की धारा की भांति तेघड़ा विधानसभा का राजनीतिक मिजाज बदलता रहा है। रोचक व दिलचस्प मुकाबले के लिए तेघड़ा विधानसभा जाना प्रसिद्ध रहा है। 1967 से लेकर 2010 तक जब तेघड़ा विधानसभा बरौनी के नाम से जाना जाता रहा। भाकपा के उम्मीदवार लगातार चुनाव जीतते रहे। 2010 में नये परिसीमन के आधार पर जब बरौनी विधानसभा से वीरपुर प्रखंड को अलग किया गया। फिर तेघड़ा विनस बना तो अब तक हुए तीन चुनाव में प्रत्येक बार चेहरे और दल बदलते रहे हैं।

बेगूसराय जिले व लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला तेघड़ा विधानसभा (143) मिनी मास्को कहलाने लगा। इस विधानसभा क्षेत्र का गठन वर्ष 1951 में हुआ। 1951 से लेकर 1967 तक तेघड़ा विधानसभा रहा और उसके बाद इसका नाम बदलकर बरौनी विस कर दिया गया। वर्ष 2008 में फिर से तेघड़ा विस का नाम दे दिया गया। वर्ष 2025 के चुनाव में जहां एनडीए अपनी जीत को लेकर आशान्वित है, वहीं दूसरी ओर निवर्तमान विधायक को अपने किए कार्यों पर भरोसा है।

वहीं जनसुराज मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने तथा फतह के लिए कार्यकर्ता दिन रात मतदाताओं से संपर्क कर बच्चों के भविष्य के लिए मतदान करने की अपील करते दिख रहे हैं। महागठबंधन माई-बहिन योजना का पंजीकरण अभियान चलाकर करीब दो महीने से चुनावी अभियान की शुरूआत कर चुका है। एनडीए केन्द्र व राज्य सरकार के विकास कार्य के बलबूते चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है।

विधायक रामरतन सिंह ने कहा कि जिस उम्मीद से जनता ने उन्हें विधायक चुना था, उसपर वे खड़ा उतरने की भरसक कोशिश की है। क्षेत्र में कई विकास के कार्य किये गये हैं। अम्बे सिनेमा हॉल व राजवाड़ा में समपार निर्माण के कार्य का टेंडर भी हो चुका है। चिल्हाई में पुल निर्माण को लेकर भी वे प्रयासरत हैं। पार्टी और जनता ने फिर से यदि मौका दिया तो वे बचे हुए विकास कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

इस बार के मुद्दे ● सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भष्ट्राचार पर अंकुश लगाना

● औद्योगिक इकाइयों में नौकरी में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता

● बाढ़ प्रभाावित क्षेत्रों में बांध व रिंग बांध के जरिये बाढ़ से मुक्ति

पांच साल में दिखे बदलाव ● करीब 40 वर्षों से विवादित गौड़ा पंचायत के काजी रसलपुर से काली स्थान तक सड़क निर्माण का कार्य

● तेघड़ा नप के वार्ड 15 बजलपुरा में डिग्री महाविद्यालय का निर्माण

● तेघड़ा अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए जमीन उपलब्ध कराकर भवन निर्माण की स्वीकृति

● चकिसा रेलवे हॉल्ट से रूपनगर-होते हुए गुप्ता बांध पर तीन मुहानी रातगांव पंचायत तक सड़क निर्माण

पूर्व विधायक वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि यूं तो वे वर्तमान विधायक की कार्य शैली पर कोई टीका टिपण्णी करना नहीं चाहते, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में अब भी कई समस्याएं मौजूद हैं। पार्टी ने यदि फिर से इस विधानसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाती है और क्षेत्र के मतदाता यदि उनपर विश्वास जताते हैं तो सूबे के विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाने की दिशा में वे कार्य करेंगे।

साल प्रत्याशी एवं पार्टी 1952 रामचरित्र सिंह- कांग्रेस

1957 रामचरित्र सिंह-कांग्रेस

1962 चन्द्रशेखर सिंह-भाकपा

1967 चन्द्रशेखर सिंह, भाकपा

1972 चन्द्रशेखर सिंह, भाकपा

1977 सूर्यनारायण सिंह, भाकपा

1980 रामेश्वर सिंह, भाकपा

1985 शकुंतला देवी, भाकपा

1990 शिवदानी सिंह, भाकपा

1995 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, भाकपा

2000 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, भाकपा

2005 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, भाकपा

2005 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, भाकपा

2010 ललन कुमार, भाजपा

2015 वीरेन्द्र कुमार-राजद

2020 रामरतन सिंह-भाकपा

जो वादे पूरे नहीं हुए ● गौड़ा चौर से जलनिकासी की व्यवस्था।

● तेघड़ा बाजार के अतिक्रमण की समस्या का समाधान।

● अनुमंडल मुख्यालय में वाहन पड़ाव की व्यवस्था।

● तेघड़ा में फ्लाई ओवर निर्माण।

● चिल्हाई में पुल निर्माण