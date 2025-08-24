Teenager kidnapped murdered in Bihar 5 arrested from Haryana 30 lakh ransom demanded बिहार में किशोर की अगवा कर हत्या, हरियाणा से 5 गिरफ्तार; 30 लाख की फिरौती मांगी थी, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में किशोर की अगवा कर हत्या, हरियाणा से 5 गिरफ्तार; 30 लाख की फिरौती मांगी थी

19 अगस्त को सुंदरम को अगवा किया गया था और तीस लाख की फिरौती मांगी गयी थी। इस कांड में हरियाणा से पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 02:29 PM
बिहार में फिरौती के लिए अपहरण और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नवादा में एक युवक को अगवा करने के बाद 30 लाख की फिरौती मांगी गयी। बाद में उसकी हत्या कर दी गयी। इस कांड में पुलिस ने हरियाणा में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृत किशोर के परिजनों का बुरा हाल है। किशोर की पहचान 14 वर्षीय सुंदरम के रूप में की गयी है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

नवादा से फिरौती के लिए अगवा किशोर सुंदरम की वारिसलीगंज के बाघी बरडीहा इलाक़े से मिली लाश। पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले से 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ़्तारकिया है। साइबर ठगी के रुपयों के लेनदेन के विवाद में हत्या की बात बताई जा रही है। बीते 19 अगस्त को वारिसलीगंज के किशोर का अपहरण किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के रूप में 30 लाख रुपए की मांग की थी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। उनमें सूरज कुमार, शिवम कुमार, कन्हैया कुमार, सुमन कुमार और एक अन्य शिवम कुमार शामिल हैं। सभी आरोपी नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र के खनवाँ गांव निवासी हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि मृतक से उनका साइबर ठगी के पैसों को लेकर पुराना विवाद था। इसी विवाद को लेकर सुंदरम को पहले उठाया और परिजनों से तीस लाख की मांग की।

आरोपियों ने बताया कि 19 अगस्त को सुंदरम का अपहरण किया गया। पैसों के लिए उसकी पिटाई की गई और फिर मुंह में गमछा ठूंसकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मृतक पर साइबर थाना नवादा में पहले से एक मामला दर्ज था। वह भी गिरोह में पहले शामिल था।

पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन और आरोपियों के फोन जब्त कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ट्रांजिट रिमांड लेकर वारिसलीगंज थाना लाया जा रहा है। इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुंदरम के परिजनों का बुरा हाल है।