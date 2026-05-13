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स्कूल टाइम में जनगणना ड्यूटी नहीं कर पाएंगे शिक्षक, बिहार शिक्षा विभाग का फरमान

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में जनगणना 2027 में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, वे स्कूल टाइम में जनगणना का काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे शिक्षकों को स्कूल टाइम के अतिरिक्त समय में जनगणना काम करना होगा। इस संबंध में बिहार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

स्कूल टाइम में जनगणना ड्यूटी नहीं कर पाएंगे शिक्षक, बिहार शिक्षा विभाग का फरमान

बिहार में 2027 की जनगणना के लिए शिक्षकों को शिक्षण कार्य के साथ ही जनगणना का कार्य करना होगा। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेंदर ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षक विद्यालय के समय के पहले या बाद में जनगणना के कार्य में लगेंगे। उन्हें 31 मई तक अनिवार्य प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाएगा। शिक्षा विभाग से आदेश से स्पष्ट हो गया है कि शिक्षक स्कूल टाइम में जनगणना कार्य नहीं कर सकेंगे। जनगणना के चलते स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए यह आदेश जारी किया गया है। हालांकि, इससे शिक्षकों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं।

पत्र में अपर मुख्य सचिव द्वारा लिखा गया है कि जिलों में जनगणना कार्य के दौरान अलग-अलग तरीके से उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इससे प्रगणक और पर्यवेक्षकों के तौर पर लगे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में शिक्षकों का कहना है कि उन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधी दायित्वों से मुक्त रखा जाए। साथ ही जनगणना कार्य के दौरान उपस्थित दर्ज किए जाने के संबंध में शिक्षा विभाग जिलों के लिए स्पष्ट एवं एकरूप दिशानिर्देश जारी करें।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कैबिनेट के फैसले में कहा गया है कि जनगणना कार्य में लगे कोई भी कर्मी अपनी नियमित सेवा के अतिरिक्त फील्ड वर्क करेंगे। ऐसे में स्पष्ट किया जाता है कि प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त शिक्षक भी अपने स्कूलों में अध्यापन करने के साथ-साथ स्कूल टाइम से पहले या छुट्टी होने के बाद जनगणना संबंधी कार्य कर सकेंगे।

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31 मई तक मकानों का सूचीकरण

बता दें कि बिहार में जनगणना 2027 का प्रथम चरण चल रहा है। 1 मई तक स्वगणना होने के बाद 2 मई से मकानों की गिनती शुरू हो गई है। इसके तहत प्रगणक घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। यह कार्य 31 मई तक चलेगा। इस कार्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, उन्हें प्रगणक और पर्यवेक्षक बनाया गया है।

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दोपहर में ही कर सकेंगे जनगणना कार्य

शिक्षा विभाग के हालिया आदेश के बाद अब शिक्षक स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोपहर में ही जनगणना कार्य कर सकेंगे। बिहार में गर्मी के समय स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित किए जा रहे हैं। इसकी टाइमिंग सुबह 6.30 से दोपहर 12.30 बजे तक है। सुबह इतनी जल्दी जनगणना कार्य संभव नहीं है। ऐसे में स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोपहर या शाम में ही वे फील्ड वर्क कर पाएंगे।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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