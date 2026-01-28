Hindustan Hindi News
Teachers receiving threat calls data leak possibility from E ShikshaKosh Portal
ई शिक्षा कोष पोर्टल से शिक्षकों का डेटा लीक? टीचर को फोन पर मिल रही धमकी

ई शिक्षा कोष पोर्टल से शिक्षकों का डेटा लीक? टीचर को फोन पर मिल रही धमकी

संक्षेप:

मुजफ्फरपुर में दर्जनों शिक्षकों को फोन से एफआईआर और पैसा वसूली की धमकी मिल रही है। उनका कहना है कि ई शिक्षा कोष ऐप से डेटा लीक कर किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें कॉल और मैसेज किया जा रहा है।

Jan 28, 2026 04:11 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
बिहार शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोष पोर्टल से शिक्षकों का डेटा लीक होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि शातिर शिक्षकों का ब्योरा लेकर खुद को साइबर क्राइम ब्रांच का बताकर इन टीचर को एफआईआर की धमकी दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के 60 से अधिक शिक्षकों को पिछले तीन दिनों में इस तरह के कॉल आ चुके हैं। कॉल ही नहीं, शिक्षिकाओं को व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया गया है। उन्हें पटना आकर मिलने को कहा जा रहा है।

कॉल करने वाला खुद को साइबर क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताता है। शिक्षकों से पूछता है कि यह आपका नंबर है? इस नंबर और ई-मेल पर गलत वीडियो देखे जा रहे हैं। आपको पटना आकर मिलना होगा। नहीं तो आप पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। ई-शिक्षा कोष ऐप से शिक्षकों का नंबर लिए जाने की बात कही जा रही है। शिक्षकों ने कहा कि उन्हें एक ही नंबर से धमकी के कॉल एवं मैसेज आ रहे हैं। एफआईआर की धमकी देकर रुपये की मांग भी की जा रही है।

"हैलो, आप औराई की शिक्षिका बोल रही हैं ना। ई शिक्षा कोष एप पर जो नंबर और ईमेल है, वह आप खुद उपयोग करती हैं या कोई और करता है। इस ईमेल आईडी से पता चला है कि आप द्वारा कई गलत साइट देखी जा रही हैं।" य कॉल केवल औराई की एक शिक्षिका के पास ही नहीं, बल्कि दर्जनों टीचर के पास आया है।

पारू के एक शिक्षक ने कहा कि उन्हें फोन कर पटना के सेक्टर 132 स्थित साइबर क्राइम ब्रांच पहुंचने के लिए कहा गया। नहीं पहुंचने पर कोर्ट जाने की बात कही गई। शिक्षकों ने कहा कि शातिर खुद को सब इंस्पेक्टर आकाश वर्मा बताता है।

शिक्षकों के पास रिकॉर्डिंग

परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के लखन लाल निषाद समेत अन्य ने कहा कि इससे पहले बीएलओ वाला ठगी का मामला आया था। शिक्षकों का पूरा डाटा लीक है। इसपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इसे लेकर शिक्षा विभाग के साथ ही साइबर सेल में भी आवेदन दे रहे हैं। शिक्षकों ने इस पूरी बातचीत की रिकार्डिंग भी रखी है।

