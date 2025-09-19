नवरात्र में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के खातों में सैलरी आएगी, बिहार शिक्षा विभाग ऐक्शन में

बीपीएससी से चयनित प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बीते दो महीने से बकाया सैलरी नवरात्र में उनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा है।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) से चयनित प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को लगभग 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के मामले को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। बिहार शिक्षा विभाग के सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने एक सप्ताह में वेतन भुगतान का निर्देश दिया है। नवरात्र में प्रधान शिक्षकों और हेडमास्टरों के खाते में सैलरी डाल दी जाएगी।

इस मामले को लेकर शिक्षा सचिव ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को वेतन नहीं मिलने की सूचना मिल रही है। अधिकतर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को पहले प्रान संख्या आवंटित है और एचआरएमएस पोर्ट पर अपडेट है।

यूनिवर्सिटी टीचर के वेतन, पेंशन की राशि जारी बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मियों को सितंबर माह का वेतन और पेंशन भुगतान के लिए 325 करोड़ 82 लाख की राशि जारी कर दी गई है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. एन. के. अग्रवाल ने शुक्रवार को पीयू, एमयू, बीआरए, जेपी और टीएमबीयू सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव को पत्र भेजा है।