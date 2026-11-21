बिहार में फर्जी दस्तावेज पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की खैर नहीं, शिक्षा विभाग से जांच का आदेश
बिहार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश आया है। शिक्षा विभाग ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का फैसला लिया है।
Bihar Teacher News: बिहार के सरकारी स्कूलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने राज्य भर में ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उनकी नियुक्ति और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच कराने का फैसला लिया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को 30 अप्रैल 2027 तक जांच पूरी कर दोषी शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने शनिवार को इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी किया।
शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़े से जुड़े मामलों को चार श्रेणियों में बांटकर जांच का दायरा तय किया है। इसमें फर्जी नियुक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर या उसकी जगह नौकरी करना, अमान्य संस्थान से वास्तविक प्रमाण पत्र हासिल करना और मान्य संस्थान के नाम पर जाली प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पाना शामिल है। ऐसे सभी मामलों में शिक्षकों के नियुक्ति संबंधी अभिलेखों और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा।
प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की भी जांच होगी
शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से 12वीं तक के सभी शिक्षकों के साथ प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के दस्तावेजों की जांच भी करने को कहा है। विभाग ने पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों से नियुक्त शिक्षकों से लेकर बीपीएससी परीक्षा से पाने वाले टीचर तक, सभी को जांच के दायरे में लिया है।
फेक दस्तावेज वाले शिक्षकों पर एफआईआर होगी
विभागीय आदेश के अनुसार, जांच के दौरान प्रथमदृष्ट्या जिन शिक्षकों पर कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज को असली बताकर नौकरी पाने का सबूत मिलता है, तो उनके खिलाफ सीधे प्राथमिक दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
जा सकती है नौकरी
विभाग के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जांच के दौरान जिन शिक्षकों के दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई और उनके दस्तावेज अयोग्य पाए गए तो उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। यानी ऐसे टीचर को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
TRE-3 शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्र की भी जांच
इसके साथ ही, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के जरिए हुई तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-3) से नियुक्त शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों की भी जांच होगी। बताया जा रहा है कि विभाग को उत्तर प्रदेश के कई अभ्यर्थियों की फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी हासिल करने की शिकायत मिली है। इसके बाद शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बीपीएससी के सचिव को पत्र लिखकर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने का अनुरोध किया है।
(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।