बिहार में शिक्षकों ने हर सीट पर नया एमएलसी चुना, स्नातकों को पुराने विधान पार्षदों पर भरोसा

Bihar MLC Elections Result: सारण शिक्षक सीट से निर्दलीय राहुल राज, दरभंगा से जनसुराज के सुरेश प्रसाद राय और पटना से राजद के डॉ. संजीव पहली बार विधान परिषद पहुंचे हैं। तिरहुत शिक्षक सीट से जीते भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह पूर्व में भी विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं।

पटना में एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान काउंटिंग सेंटर के बाहर का नजारा

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधान परिषद के चुनाव में शिक्षकों ने नए चेहरे को चुना तो स्नातक मतदाताओं ने पुराने पर भरोसा जताया है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सभी चार सीटों (पटना, सारण, दरभंगा और तिरहुत) पर मौजूदा विधान पार्षद चुनाव हार गए। वहीं, स्नातक क्षेत्र की तीन सीटों- पटना, तिरहुत और कोसी पर पुराने चेहरे कब्जा जमाने में सफल रहे। दरभंगा स्नातक क्षेत्र की मतगणना बुधवार की देर रात तक जारी रही और भाजपा के सर्वेश कुमार आगे हैं।

अबतक के परिणाम के मुताबिक, भाजपा ने दो व जदयू ने एक तथा राजद और जनसुराज ने एक-एक सीट हासिल की, जबकि निर्दलीय के खाते में दो सीटें गईं। नतीजों में सबसे बड़ा उलटफेर पटना और दरभंगा शिक्षक क्षेत्र में हुआ। पटना शिक्षक सीट से राजद के डॉ. संजीव कुमार ने पिछले 30 वर्षों से लगातार काबिज नवल किशोर यादव के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। दरभंगा में कांग्रेस के दिग्गज मदनमोहन झा हैट्रिक लगाने से चूक गए। उन्हें जनसुराज के सुरेश प्रसाद राय ने मात दी।

सारण शिक्षक सीट से निर्दलीय राहुल राज, दरभंगा से जनसुराज के सुरेश प्रसाद राय और पटना से राजद के डॉ. संजीव पहली बार विधान परिषद पहुंचे हैं। तिरहुत शिक्षक सीट से जीते भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह पूर्व में भी विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। दूसरी तरफ, कोसी स्नातक क्षेत्र से भाजपा के एन के यादव लगातार तीसरी बार और तिरहुत स्नातक से निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी दूसरी बार जीते।

महागठबंधन को दो शिक्षक सीटों का नुकसान हुआ। दरभंगा में कांग्रेस और तिरहुत में भाकपा की हार हुई। हालांकि राजद ने पटना स्नातक सीट पर जीत हासिल कर महागठबंधन की लाज बचाई। एनडीए में भाजपा ने तिरहुत शिक्षक और कोसी स्नातक सीट पर जीत हासिल की है। वहीं, जदयू ने पटना स्नातक पर कब्जा बरकरार रखा। उधर, दरभंगा स्नातक सीट पर बुधवार रात 11 बजे 10वें राउंड के एलिमिनेशन में भाजपा के सर्वेश को 16115 और राजद के अनिल झा को 14615 वोट मिले। प्रशासन के अनुसार गुरुवार सुबह या दोपहर में परिणाम आने की संभावना है।

राजद को नफा, कांग्रेस को नुकसान शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सीट - जीत - हारे पटना- संजीव कुमार (राजद) - नवल किशोर यादव (भाजपा)

तिरहुत- नरेंद्र प्रसाद सिंह (भाजपा) - भूषण झा (निर्दलीय)

दरभंगा - सुरेश राय (जनसुराज) - मदन मोहन झा (कांग्रेस)

सारण - राहुल राज (निर्दलीय) - आनंद पुष्कर (जदयू)

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सीट - जीत - हार पटना - नीरज कुमार (जदयू) - दिलीप कुमार (राजद)

तिरहुत - बंशीधर ब्रजवासी (निर्दलीय) - अभिषेक झा (जदयू)

कोसी - एन के यादव (भाजपा) - नीतीश यादव (राजद)

दरभंगा - सर्वेश कुमार (भाजपा) - आगे चल रहे हैं।