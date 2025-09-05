Teachers Day: अपनी पढ़ाई छूटी तो दूसरों के सपनों को पंख देने लगे, महिलाओं ने जमा किए 14 लाख

5-5 रुपये के विद्या निधि दान से महिलाओं की पढ़ाई करवा उन्हें सम्मान दिलवा रही हैं। जिले की 40 हजार महिलाएं इसमें पांच रुपये जमा करती हैं। पहले इस राशि से बच्चों की पढ़ाई में ये मदद करती थीं, अब महिलाओं को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है।

किसी कारण अपनी पढ़ाई छूट गई तो कुछ अनपढ़ महिलाओं ने संगठित होकर शिक्षा की ऐसी लौ जलाई कि अब वह दूसरी महिलाओं के सपनों में उड़ान भर रही हैं। 40 से 50 उम्र की उन महिलाओं को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, जो अपने समय में पढ़ नहीं सकी थीं, लेकिन पढ़ने की ललक जिंदा है। इस प्रयास से दो साल में ऐसी 80 महिलाओं को पढ़ाकर मैट्रिक पास कराया गया। इस वर्ष 100 से अधिक महिलाओं का नामांकन कराया गया। जीविका से जुड़ी ये महिलाएं पेशे से बेशक शिक्षक नहीं हैं, मगर दर्जनों महिलाओं को पढ़ाने का अनोखा अभियान शुरू किया।

इसके तहत 5-5 रुपये के विद्या निधि दान से महिलाओं की पढ़ाई करवा उन्हें सम्मान दिलवा रही हैं। जिले की 40 हजार महिलाएं इसमें पांच रुपये जमा करती हैं। पहले इस राशि से बच्चों की पढ़ाई में ये मदद करती थीं, अब महिलाओं को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। इस राशि से शिक्षक रख कर इन महिलाओं को शाम में पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। दिनभर अपने काम में लगी महिलाएं शाम में एक जगह इकट्ठा हो मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। महिलाओं का यह समूह महिलाओं को पढ़ाई से जोड़ रहा हैं।

जो मैट्रिक कर लेतीं, वह अन्य की बन जातीं शिक्षक 45 वर्षीय रीना और 50 वर्षीय कांति समेत अन्य महिलाएं कहती हैं जो महिलाएं पिछले साल मैट्रिक कर चुकी हैं, वह अब हमारी गुरु हैं। हम सब एक-दूसरे की शिक्षक हैं। महिलाएं कहती हैं कि शुरू में इतनी अधिक उम्र में कक्षा करने में शर्म आती थी, मगर अब हमें समझ में आ गया है कि शिक्षा की लौ किसी उम्र में जल सकती हैं। शाम में जब हम सभी महिलाएं एक-दूसरे के साथ बैठ कर पढ़ती हैं तो लगता है कि स्कूल के दिनों में देखा सपना, अब इस उम्र में पूरा हो रहा है।