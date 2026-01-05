बिहार के स्कूल में डकार मारने की सजा, टीचरों ने 2 छात्रों को जमीन पर पटका; खूब पीटा
शिकायत में कहा गया है कि कक्षा में डकार लेने पर शिक्षक सुनील कुमार पाल और संदीप कुमार राय ने कक्षा-9 के दो छात्रों को खींचकर बाहर निकाला और टाइल्स लगी जमीन पर पटक दिया। इसके बाद छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई।
पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय ओझवलिया में कक्षा-9 के दो छात्रों को जमीन पर पटककर पीटने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायत मिलने के बाद डीपीओ समग्र शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा-साक्षरता गार्गी कुमारी ने आरोपित दो शिक्षकों से तीन दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। घटना 6 दिसंबर की बताई जा रही है।
डीपीओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पटखौली परती टोला, बैरिया निवासी मो. सैयद हुसैन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया है कि कक्षा में डकार लेने पर शिक्षक सुनील कुमार पाल और संदीप कुमार राय ने कक्षा-9 के दो छात्रों को खींचकर बाहर निकाला और टाइल्स लगी जमीन पर पटक दिया। इसके बाद छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई।
छात्रों का आरोप है कि छात्रों के बार-बार मना करने के बावजूद मारपीट जारी रही। यहां तक कि प्रधानाध्यापक से छात्रों को विद्यालय से निकालने की पैरवी भी की गई। आरोप है कि घटना के दौरान विद्यालय के अन्य शिक्षक मौजूद थे, लेकिन आरोपित शिक्षकों की दबंगई के कारण वे मूकदर्शक बने रहे और छात्रों को बचाने का साहस नहीं कर सके।
डीपीओ गार्गी कुमारी ने इस घटना को अध्यापक आचरण संहिता, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 का उल्लंघन, विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को धूमिल करने वाला तथा छात्रहित के विरुद्ध बताया है। उन्होंने दोनों शिक्षकों को निर्देश दिया है कि आरोपों के प्रत्येक बिंदु पर साक्ष्य सहित मंतव्य तीन दिन में दें। दोषी पर कार्रवाई होगी।