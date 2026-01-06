मोबाइल पर बात करते-करते थमी सांसें; ट्रेनिंग पर आए टीचर की हार्ट अटैक से मौत

संक्षेप: अररिया में डायट ट्रेनिंग पर आए टीचर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब वो मोबाइल पर बात रहे थे, तभी अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी मौत हो गई, मृतक दिनेश कुमार मोकामा के रहने वाले थे।

कड़ाके के ठंड के बीच पांच दिवसीय प्रशिक्षण लेने अररिया जिले के फारबिसगंज डायट गए जोकीहाट प्रखंड के महलगांव पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोड़ैल के शिक्षक दिनेश कुमार (50 वर्ष) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक पटना जिले के मोकामा का रहने वाले थे। वे फारबिसगंज डायट में वर्ग 6 टू 8 के पांच दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल हुए थे। घटना के संबंध में डायट से आए प्राचार्य आफताब आलम ने बताया कि शिक्षक दिनेश कुमार मंगलवार की सुबह हास्टल के प्रवेश द्वार के पास टहलने के साथ-साथ मोबाइल से किसी से बात भी कर रहे थे।

इस दौरान वह अचानक गिर कर बेहोश हो गए। जब डायट के कर्मियों की उन पर नजर पड़ी तो उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए फारबिसगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए अररिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर सदर अस्पताल के ड्यूटी पर डाक्टर नन्द किशोर ने बताया कि मृतक हार्ट का मरीज था। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है।