बिहार में शिक्षकों के तबादले की बाधा खत्म, अगले हफ्ते से करें आवेदन; कितने दिनो में होगा ट्रांसफर

बिहार में टीचर अब अपने तबादले के लिए अगले हफ्ते से आवेदन कर सकेंगे। टीचरों के ट्रांसफर में आ रही एक बड़ी बाधा को दूर कर लिया गया है। शिक्षा विभाग ने 5.88 लाख शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत सभी 76 हजार विद्यालयों में शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता की पहचान की गई है।

बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की राह में आ रही बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। निश्चित तौर से अपने तबादले के इंतजार कर रहे टीचरों के लिए यह अच्छी खबर है। एक बड़ी बाधा दूर होने के बाद अब जल्द ही उनका ट्रांसफर हो सकेगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने 5.88 लाख शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत सभी 76 हजार विद्यालयों में शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता की पहचान की गई है। यह शिक्षकों के तबादले का आधार बनेगा। यानी इसके आधार पर बिहार में टीचरों का स्थानांतरण किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने जुलाई के महीने में बड़े पैमाने पर स्कूल शिक्षकों के तबादले की योजना पहले से बनाई है। स्कूल में छात्रों की संख्या के मुताबिक शिक्षकों का अनुपात (रेशनलाइजेशन) नहीं होने के कारण शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता को लेकर समस्या खड़ी हो रही थी। विभाग के पास कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं था, जिसके आधार पर शिक्षकों का तबादला होता। गौर हो कि हाल ही राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षकों की तबादला नीति को मंजूरी दी है। दरअसल, बड़ी संख्या में स्कूल अनियमित पदस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं।

किसी स्कूल में जरूरत के अनुसार शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं तो कहीं जरूरत से कई गुना अधिक हैं। किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई बाधित है, तो कहीं शिक्षकों को क्लास लेने का मौका नहीं मिलता। इसके कारण संबंधित स्कूलों में जरूरतों का आकलन करने में भी समस्या आ रही है। कहां किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, यह पता ही नहीं चल पा रहा था। विषयवार शिक्षकों की जरूरत का आंकड़ा भी विभाग के पास नहीं था। रेशनलाइजेशन के दौरान यह सभी ब्योरा विभाग को मिल चुका है।