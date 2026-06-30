Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में शिक्षकों के तबादले की बाधा खत्म, अगले हफ्ते से करें आवेदन; कितने दिनो में होगा ट्रांसफर

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
Follow us on Google News
share

बिहार में टीचर अब अपने तबादले के लिए अगले हफ्ते से आवेदन कर सकेंगे। टीचरों के ट्रांसफर में आ रही एक बड़ी बाधा को दूर कर लिया गया है। शिक्षा विभाग ने 5.88 लाख शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत सभी 76 हजार विद्यालयों में शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता की पहचान की गई है।

बिहार में शिक्षकों के तबादले की बाधा खत्म, अगले हफ्ते से करें आवेदन; कितने दिनो में होगा ट्रांसफर

बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की राह में आ रही बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। निश्चित तौर से अपने तबादले के इंतजार कर रहे टीचरों के लिए यह अच्छी खबर है। एक बड़ी बाधा दूर होने के बाद अब जल्द ही उनका ट्रांसफर हो सकेगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने 5.88 लाख शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत सभी 76 हजार विद्यालयों में शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता की पहचान की गई है। यह शिक्षकों के तबादले का आधार बनेगा। यानी इसके आधार पर बिहार में टीचरों का स्थानांतरण किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने जुलाई के महीने में बड़े पैमाने पर स्कूल शिक्षकों के तबादले की योजना पहले से बनाई है। स्कूल में छात्रों की संख्या के मुताबिक शिक्षकों का अनुपात (रेशनलाइजेशन) नहीं होने के कारण शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता को लेकर समस्या खड़ी हो रही थी। विभाग के पास कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं था, जिसके आधार पर शिक्षकों का तबादला होता। गौर हो कि हाल ही राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षकों की तबादला नीति को मंजूरी दी है। दरअसल, बड़ी संख्या में स्कूल अनियमित पदस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में 1 जुलाई से डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी पढ़ाई, क्या पेच फंसा

किसी स्कूल में जरूरत के अनुसार शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं तो कहीं जरूरत से कई गुना अधिक हैं। किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई बाधित है, तो कहीं शिक्षकों को क्लास लेने का मौका नहीं मिलता। इसके कारण संबंधित स्कूलों में जरूरतों का आकलन करने में भी समस्या आ रही है। कहां किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, यह पता ही नहीं चल पा रहा था। विषयवार शिक्षकों की जरूरत का आंकड़ा भी विभाग के पास नहीं था। रेशनलाइजेशन के दौरान यह सभी ब्योरा विभाग को मिल चुका है।

शिक्षकों का ब्योरा जुटाया गया

शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता की पहचान होने के बाद स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापन की राह आसान हो गयी है।बतायाा जा रहा है कि इसी सप्ताह तबादले का पोर्टल सक्रिय हो जाएगा। जिसके बाद शिक्षक पोर्टल से तबादले का आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद अधिकतम दो सप्ताह में तबादले की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता की पहचान पूरी कर ली गयी है। इस समस्या के निदान के बाद तबादला तथा नियुक्ति की प्रक्रिया पर तेजी से काम होगा। पोर्टल शीघ्र सक्रिय होगा।

ये भी पढ़ें:बिहार के मोतिहारी में अटका मानसून, गोपालगंज-चंपारण में ऑरेंज अलर्ट; कहां आंधी

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News teacher transfer अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।