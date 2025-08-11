teacher shot girl student for not supporting in love affair villagers burnt school incident in Bihar Samastipur लव स्टोरी में रोड़ा बनी तो टीचर ने छात्रा को गोली से उड़ाया, ग्रामीणों ने फूंक दिया स्कूल; बिहार में बड़ा कांड, Bihar Hindi News - Hindustan
teacher shot girl student for not supporting in love affair villagers burnt school incident in Bihar Samastipur

लव स्टोरी में रोड़ा बनी तो टीचर ने छात्रा को गोली से उड़ाया, ग्रामीणों ने फूंक दिया स्कूल; बिहार में बड़ा कांड

आरोपी शिक्षक ने छात्रा को पूर्व में ही गोली मारने की धमकी दी थी जिस पर छात्रा ने थाना में आवेदन भी दिया था। परिजनों का आरोप है कि आवेदन देने के बाद भी पुलिस ने कोई पहल नहीं की।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 03:03 PM
बिहार के समस्तीपुर में कोचिंग जा रही छात्रा को एक टीचर ने गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। शिवाजीनगर थाना अंतर्गत कोठियां गांव की है। एक निजी स्कूल के शिक्षक ने प्रेम में बाधक बनने पर गोली मारकर उस छात्रा की हत्या कर दी। टीचर ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब छात्रा खेत के रास्ते कोचिंग पढ़ने के लिए बहेड़ी जा रही थी। हत्या का आरोपी युवक एक निजी स्कूल में शिक्षक है। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने निजी स्कूल को आग के हवाले कर दिया। मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है।

आरोपी शिक्षक नालंदा जिले का बताया गया है। छात्रा की पहचान परसा पंचायत के वार्ड 1 निवासी विनय कुमार की पुत्री गुड़िया कुमारी (19) के रूप में की गयी है। वह बीपीएससी की तैयारी में जुटी हुई थी। जिसके लिए प्रतिदिन कोचिंग करने बहेड़ी जाती थी। गोली मार हत्या की खबर सुनते ही घटनास्थल पर आसपास के महिला और पुरुषों की भीड़ उमड़ गयी। मृतका के परिजन भी रोते बिलखते पहुंचे।

परिजनों का कहना था कि आरोपी शिक्षक ने छात्रा को पूर्व में ही गोली मारने की धमकी दी थी जिस पर छात्रा ने थाना में आवेदन भी दिया था। परिजनों का आरोप है कि आवेदन देने के बाद भी पुलिस ने कोई पहल नहीं की जिससे उक्त शिक्षक ने इस घटना को अंजाम दिया। चर्चा के अनुसार, छात्रा की हत्या करने वाले शिक्षक का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका छात्रा गुड़िया विरोध करती थी। उसी रंजिश में शिक्षक ने इस घटना को अंजाम दिया।

इधर घटना के बाद मौके पर डीएसपी संजय कुमार सिन्हा, इंस्पेक्टर मनोज कुमार, शिवाजीनगर अपर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार, रोसड़ा थाना अध्यक्ष लालबाबू कुमार, बिरौल थाना, सिंघिया थाना,बहेरी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर लोगो को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग वरिय पदाधिकारी की बुलाने की मांग पर अरे हुए हैं।आक्रोशित लोगों ने सिंघिया बहेरी दरभंगा मुख्य सड़क को जाम कर आरोपी को गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिससे आवागमन बाधित है।