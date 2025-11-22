Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsTeacher returning home from school shot dead in Chapra Sonpur
छपरा में स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक की हत्या, बदमाशों ने पीछे से सिर में गोली मारी

छपरा में स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक की हत्या, बदमाशों ने पीछे से सिर में गोली मारी

संक्षेप:

सारण (छपरा) जिले में स्कूल से घर लौट रहे एक शिक्षक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने बाइक पर सवार शिक्षक को पीछे से गोली मारी। मृतक की पत्नी भी टीचर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Sat, 22 Nov 2025 08:00 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, सोनपुर (छपरा)
बिहार के छपरा (सारण) जिले में शुक्रवार को स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात पहलेजा थाना क्षेत्र के खरीका बाजार स्थित देवी स्थान के पास हुई। मृतक की पहचान सनोज कुमार के रूप में हुई है। पूर्व के विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है। बदमाशों ने बाइक पर सवार होकर स्कूल से घर जाते समय पीछे से सिर में गोली मारी। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है।

जानकारी के अनुसार सनोज कुमार प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित थे। उसी स्कूल में उनकी पत्नी भी शिक्षिका के पद पर तैनात हैं। सनोज शुक्रवार को स्कूल से छुट्टी होने के बाद बाइक से अपने घर लौट रहे थे। तभी बाइक पर सवार दो हमलावरों ने उन्हें सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से शिक्षक बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए तत्काल इलाज के लिए सोनपुर भेजा गया।

डॉक्टरों ने चिंताजनक स्थिति में हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के स्पष्ट कारणों की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पूर्व के विवाद में अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। सूचना मिलते ही पहलेजा थानाध्यक्ष अनुराधा कुमारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गईं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की।

थानाध्यक्ष ने बताया 45 वर्षीय सनोज कुमार पहलेजा थाने के खरीका निवासी रिटायर्ड रेलकर्मी पन्ना लाल के बेटे थे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटनास्थल से मृतक की बाइक बरामद की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। दूसरी ओर, घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातम और परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के माता-पिता, पत्नी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Chapra News murder in chapra Sonpur अन्य..
