छपरा में स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक की हत्या, बदमाशों ने पीछे से सिर में गोली मारी

संक्षेप: सारण (छपरा) जिले में स्कूल से घर लौट रहे एक शिक्षक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने बाइक पर सवार शिक्षक को पीछे से गोली मारी। मृतक की पत्नी भी टीचर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बिहार के छपरा (सारण) जिले में शुक्रवार को स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात पहलेजा थाना क्षेत्र के खरीका बाजार स्थित देवी स्थान के पास हुई। मृतक की पहचान सनोज कुमार के रूप में हुई है। पूर्व के विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है। बदमाशों ने बाइक पर सवार होकर स्कूल से घर जाते समय पीछे से सिर में गोली मारी। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है।

जानकारी के अनुसार सनोज कुमार प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित थे। उसी स्कूल में उनकी पत्नी भी शिक्षिका के पद पर तैनात हैं। सनोज शुक्रवार को स्कूल से छुट्टी होने के बाद बाइक से अपने घर लौट रहे थे। तभी बाइक पर सवार दो हमलावरों ने उन्हें सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से शिक्षक बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए तत्काल इलाज के लिए सोनपुर भेजा गया।

डॉक्टरों ने चिंताजनक स्थिति में हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के स्पष्ट कारणों की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पूर्व के विवाद में अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। सूचना मिलते ही पहलेजा थानाध्यक्ष अनुराधा कुमारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गईं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की।